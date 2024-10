Sofía Gonet se defendió de las duras críticas tras su polémica opinión de la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei

A través de sus redes sociales, la joven comentó sobre la repercusión que tuvieron sus palabras: "Hundí a mi propio programa. Yo sabía que esto me iba a pasar, era cantado. Fue el segundo programa, ni siquiera fue el décimo", comenzó.

“Fue una situación un poco polémica porque justo fue una nota a Javier Milei, el presidente. Yo les juro, me fumé la nota de principio a fin, pero cuando terminó dije dos palabras. Dos palabras dije, chicos, ¿para qué? Me levantaron de todos lados”, detalló Sofía Gonet.

Y contó qué devolución tuvo de la gente ante su furibunda crítica a la entrevista de la diva con el presidente: “Me están deseando el despido. ¿Me podrán despedir por esto? Para mí es un poco antidemocrático”, lanzó.

“No tengo camarín, ni auto, ni maquilladora, nada. Lo único que pedí fue libertad total de expresión a la hora de reaccionar y de hacer el programa. No quería bajada de línea aburrida. No me importa nada, pero no me digas qué decir y qué no. Esa es mi única regla. Desdramaticemos cosas que pueden pasar”, cerró firme su descargo Sofía Gonet.

susana gimenez.jpg

Sofía Gonet fulminó al aire a Susana Giménez tras la entrevista a Javier Milei

Anoche, Susana Giménez presentó en su programa en Telefe la entrevista que le hizo al presidente Javier Milei en la Casa Rosada. En el streaming del canal de Martínez, Sofía Gonet fue letal al ver la nota de la diva con el jefe de Estado.

"La verdad, me emboló un poco la nota", opinó la influencer sobre el mano a mano de Susana Giménez con el presidente Javier Milei.

"Le sacó lo de Yuyito... viste que decían que no iba a hablar", comentó su compañero, Pablo Agustín."Yo siempre me pongo a pensar... si el presidente fuese mujer y tuviese novios... la harían verg...", señaló Gonet.

En su cuenta de Twitter, Ángel de Brito citó ese fragmento del streaming de Telefe y fue categórico."Papelón: el streaming de Susana haciendo mier.. a Susana", calificó el periodista.