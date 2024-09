La inesperada reacción de Yuyito González a la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei

Después, comentó: "Fue conversado. Conversamos todo. Cosas de mi trabajo también conversamos. Hay muchas cosas que decido no aceptarlas debido a las consecuencias que pueden traer y en relación con nuestra pareja podría traer consecuencias que no son las que buscamos".

"Es como dice Javier: ‘Hay un límite’. No es que uno va al trabajo del otro y se mete”, agregó Yuyito. Ahí, la panelista Pochi, de Gossipeame, acotó: "A mí me parece espectacular. A veces uno piensa que, como son dos figuras públicas, tienen que estar los dos juntos contando, exponiendo juntos".

Más adelante, dijo específicamente de su vínculo con Milei: “Hago todo lo posible para cuidar la relación. A veces, voy por la calle y la gente me dice: ‘Cuidalo al Presidente’. Trato de mantener siempre en eje, no soy un robot”.

Por otro lado, otro panelista le consultó en relación al casamiento: "¿Pensás sacarle el invicto a Javier?". “La verdad es que ni se me ocurrió, pero en un momento como que dije: ‘Estoy casada’, pero nosotros en conversaciones de amor podemos decir un montón de cosas. Dios dirá, no lo sé, no es algo que estamos buscando, ni tampoco es mi objetivo al hacer una relación. Nunca fui casamentera, a pesar de que me casé y me divorcié, pero nunca fui de: ‘Ay, el casamiento’”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que la parte espiritual para ella es muy importante: “En mi vida es muy importante, no el registro civil o los papeles, eso no me interesa para nada; pero sí la parte espiritual de personas en las que nosotros confiamos o que son nuestros referentes espirituales. Sí, me gustaría que haya algo, que no quede Dios afuera de eso, que no sea: ‘Me traje el bolso y me quedé'”.

Javier Milei habló con Susana Giménez del flechazo con Yuyito González: "La vi y quedé impactadísimo"

En su segundo programa, Susana Giménez entrevistó al presidente Javier Milei en Casa Rosada, quien habló de su relación sentimental con Yuyito González.

"Es divino que en el amor también haga costos y beneficios, no se saca nunca los números de la cabeza", le comentó Susana. "¿Entonces la primera cita con Amalia fue en el Luna Park?", le consultó la diva de los teléfonos.

"Pude interactuar con ella en el Luna Park y ahí dije ¡wow! Aparte hacía cerca de tres meses que había terminado mi anterior relación", le respondió Milei.

"Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia. Ella fue a un reportaje una vez al programa de Rial cuando volvió de Mexico y yo la vi y quedé impactadísimo. Dije 'qué hermosa mujer'", contestó cuando Susana le preguntó si Yuyito era su mujer ideal.

Y agregó: "Y la realidad es que es hasta injusto para con ella, porque yo tenía una idealización de ella y era todo un tema. Cuando uno idealiza es un problema".

"Lo más maravilloso es que cuando pude conocerla fue mucho mejor de lo que yo la había idealizado. Entonces es una relación verdaderamente hermosa", cerró el mandatario.