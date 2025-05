Acusaron a Sofía Jujuy Jiménez de "roba maridos" y ella expuso los chats del hombre involucrado

Luego, remarcó: “Se los voy a mostrar porque no voy a permitir que nadie ensucie mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona, ni idea. Y verán, nunca ni le respondí ni nada”.

En la siguiente historia, la influencer mostró el chat y la pareja de la comunicadora era el que le escribía por redes, ella nunca le contestó.

“No, amor. A mí podés tildarme de lo que quieras, pero ¿roba maridos? No, señora. Yo no me meto ahí”, cerró Jujuy de forma contundente.

El dramático episodio que vivió Sofía Jujuy Jiménez al viajar a su provincial natal: "Llamé a la policía"

La modelo Sofía Jujuy Jiménez viajó a su provincial natal en el norte argentino para el casamiento de una de sus amigas y al llegar a su casa protagonizó una dramática situación que culminó de forma insólita.

“La historia de la lechuza. ¿Cómo hace la lechuza? Hoy me puedo reír. Estábamos en Jujuy, la noche del viernes, y me fui a acostar temprano. Tipo 2 de la mañana estaba entrando tranquila, me estoy por meter y escucho 'shhh'”, comenzó diciendo.

Luego, contó que el ruido se repitió varias veces y siguió: "Había alguien abajo y lo más loco es que cuando me acercaba me respondía. Pensé que estaba loca, más que tuve el panic de que alguien me perseguía. Desperté a las chicas, la mamá, escucharon y dijeron que sí, definitivamente había alguien".

“Entramos en pánico, nos metemos en el cuarto de mi mamá. Cerramos con llave, nerviosas, llamé a la policía, a mis amigas, nos daba miedo bajar. El ruido venía de abajo. Le gritamos que venía la policía. Y le responde haciendo 'shh'. Más cagazo nos dio”, agregó.

En eso, explicó que una hora más tarde llegó la policía y tuvieron que romper un vidrio para acceder al lugar. Sin embargo, tras inspeccionar descubrieron que no había nadie más en la casa.

“Al otro día vino el tipo del vidrio a arreglarlo y nos dijo que podía ser una lechuza. Ahí googleé. ¿Cómo hace la lechuza? Shhh. Ahi empecé a acordarme...”, concluyó dejando en evidencia que todo se trato de una lechuza que se había metido en la propiedad.