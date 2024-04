Sofía Pachano habló del levantamiento de Cocineros Argentinos de la TV Pública: "Me dolió"

La artista además reflexionó sobre el momento en el que apareció este nuevo desafío profesional: "Vengo con una cadena de musicales hermosa, muy privilegiada. Vengo de hacer Kinky Boots, ahora voy a hacer School of Rock. Un año redondo para mí que soy fanática de las comedias musicales".

Sobre Patty Di Marco, el personaje que encarnará en la obra, explicó: "Soy la mala en School of Rock. Le voy a gritar mucho al señor Radagast, soy la que lo echa del departamento y lo obligo a pagar el alquiler. Hago de novia de Santi Otero. Es como la rígida, es como la que viene a decir 'ya somos grandes'. Muy contenta de ser la mala por primera vez, porque siempre hago de buena".

School of Rock.jpg

Por otro lado, fue consultada por la situación económica del país, en particular, por los recortes en la cultura. "Yo creo que la cultura siempre es una respuesta ante la crisis. Cuando uno no está bien y tenés un poco de dinero, venir a consumir cultura hace que te vayas de una manera diferente. La verdad es que los productores están apostando muchísimo. Hay un montón de producciones en este momento, musicales grandes con grandes artistas en la calle Corrientes. Que nos esté acompañando el público eso se agradece muchísimo", opinó.

Y agregó: "Siempre recortan la cultura primero. Entiendo la crisis. La realidad es que para mí es al revés. Por suerte, hay muchos productores privados, como acá, que siguen apostando al arte y a todo nuestro trabajo".

La conductora también habló de cómo la afectó el levantamiento del ciclo Cocineros Argentinos de la TV Pública: "Me dolió. Estuve un año conduciéndolo. Era un programa que no le afectaba el rating, y era un ciclo nacional. Llevaba quince años, imaginate, yo tengo 35 años, lo veía desde aquel momento. Cocineros de todo el país, hornallas prendidas en todo el país, pero seguramente vuelva en algún momento, va a volver".

Por último, la artista admitió que le gustaría volver a conducir en la televisión: "Sí, me encantaría, fue una experiencia hermosa, ojalá se pueda repetir".

Internaron a Sofía Pachano en medio de sus vacaciones en Tokio

Sofía Pachano utilizó este domingo sus redes sociales para relatar el difícil problema de salud que sufrió en medio de sus vacaciones en Tokio, Japón.

La hija de Aníbal Pachano tuvo una reacción alérgica y a través de sus historias de Instagram detalló el mal momento que vivió. “El día 4 en Tokio no fue muy divertido que digamos...”, comenzó diciendo.

Sofía Pachano historia 1.jpg

“Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio Bridget Jones”, explicó. La influencer estuvo internada en un hospital local y recibió corticoides y antihistamínicos para mejorar su estado de salud.

Más adelante, en otra de sus historias, Sofía les dio unos consejos de viaje a sus seguidores tras la experiencia que vivió. La primera sugerencia que hizo fue: "Viajen con botiquín con medicinas argentinas. Acá son muy suaves. No estoy diciendo que se automediquen, los pueden ayudar sus médicos desde Argentina, pero tuvimos que rogarles que me den corticoides, porque eran lo único que no trajimos. Acá no medican fuerte".

El segundo consejo que dio fue: "Nunca fui alérgica a nada, hasta ahora. Es decir, te puede pasar y la verdad es bastante paja, me asusté mucho". También agregó: "Tengan un médico a quien puedan llamar de Argentina". Y el último consejo fue: "No viajen nunca sin seguro médico. La consulta en Japón está 280 dólares".

Sofía Pachano historia 2.jpg

Sofía Pachano historia 3.jpg