Sofía Zámolo, furiosa con su ex cuñada por sus dicho contra su familia.

"La Justicia es muy lenta para la mayoría de las cosas pero con este expediente hubo una rapidez inusitada... además de muchísimas irregularidades", denunció la ex pareja de Diego Zámolo.

Embed

Silvana Flores indicó además que, hace unos días, tuvo que dejar la casa donde vivía con su hija. "El viernes se procedió con el desalojo. Nosotras ya no estábamos en la casa porque yo decidí no hacerla pasar a Ema por ese momento entonces nos fuimos antes", mencionó.

La ex pareja del hermano de la modelo reveló que decidió separase por los problemas que tenía su pareja con las drogas.

En ese sentido, Silvana mencionó que su ex tuvo que afrontar duros golpes en su vida. "Es una familia que pasó por situaciones fuertes. Sobre todo Diego, con el fallecimiento de su hermano gemelo, el abandono de su padre cuando eran muy chicos, la madre que se casó con un segundo marido que era golpeador... pasaron por un montón de situaciones espantosas", sostuvo.

La reacción de Sofía Zámolo tras los dichos de su ex cuañada

Sofía Zámolo se comunicó con Mariana Brey después de escuchar los dichos de su ex cuñada en el ciclo de eltrece.

"Me escribió espontáneamente... está muy angustiada. Primero me dice: 'Miente en todo lo que dice. Yo ya voy a salir a hablar'", comenzó diciendo la panelista de Socios del espectáculo.

"Qué mentirosa que es esta mujer. Ella amenazaba siempre con que Diego no iba a ver más a su hija... mi papá nunca me abandonó. Es mentirosa, él siempre estuvo presente...", siguió Zámolo.

La modelo reveló que su hermano denunció que sufrió violencia por parte de su ex pareja. "Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer, que no solo miente, sino que además hay una denuncia de violencia de mi hermano hacia ella porque le pegaba...", añadió.

En su defensa, Silvana agregó: "La única denuncia de violencia que hubo de él hacia mí fue desestimada y fue hace mucho tiempo. Fue una contradenuncia por una que yo le hice".

"Bueno, ella asegura que le pegabas a su hermano y que esto se lo contaban las vecinas del lugar en donde vivían", acotó Brey. "Que presente pruebas porque me está acusando de un delito", remarcó la ex de Diego Zámolo.

"Casi todos los vecinos me contaban de su violencia y a toda la familia nos decía que nos alejáramos. Yo no veo a su hija porque la última vez ella se me tiró encima del auto y hay una denuncia de amenazas y extorsión. Mi mamá pedía por favor ver a su nieta y ella lo impedía", leyó Brey de los mensajes que recibió de Sofía Zámolo. "Esa denuncia esta archivada porque se me acusó de un falso delito", cerró la ex cuñada de la modelo.