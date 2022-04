Sol Pérez aclaró el motivo de su ausencia en televisión por un complicado estado de salud

Sin saber el motivo de su cuadro, añadió: "Como saludable, tampoco es que había algo de eso. La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no había demasiado, tal vez un chocolatito que te comés a la tarde".

Por último, Sol Pérez explicó: "Supongo que hay un virus y me lo agarré. Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre".

Sol Pérez súper hot, al borde de la censura

Sol Pérez se fue de vacaciones a las paradisíacas playas mexicanas de Costa Mujeres junto a su novio, el personal trainer Guido Mazzoni, para recargar energías y enfrentar así un 2022 repleto de trabajo y nuevos proyectos. Pero en ningún momento deja de lado sus redes sociales, donde muestra su día a día.

Así, primero compartió con sus más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram el radical cambio de look, al haber dejado de lado el rubio que siempre la caracterizó para pasar al bando de las castañas, con un color chocolate que fue festejado con comentarios del tipo 'me encanta ese look', 'parecés más joven' o 'me encanta ese pelo'.

Sol Pérez y Guido en Mexico.jpg

Pero horas más tarde fue por más e hizo estallar las redes con una producción fotográfica que desmayó a más de uno, donde se la puede ver con una diminuta bikini blanca con bordes negros, con el sensual sistema de tiritas que tanto ratonea a los hombres.

Con su novio como fotógrafo personal, Sol Pérez posó en las exclusivas playas al norte de Cancún sobre una hamaca en medio del mar Caribe dejando poco y nada para la imaginación, luciendo así su escultural figura a pesar de haber confesado recientemente que con tanto trabajo hace algunos meses que no hace un riguroso entrenamiento físico. Tranqui Sol... ¡No se nota ni un poquito!