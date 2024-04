Sol Pérez anunció la noticia más deseada tras su casamiento

Sabido es que Sol venía estudiando Derecho desde hace varios años, y que hace 15 días rindió el último examen de la carrera, restándole solo la defensa de su tesis para oficialmente obtener el título de abogada.

Sol Pérez abogada .jpg

Y ese preciso momento llegó este viernes por la mañana, cuando Sol cumplió con la última instancia de evaluación en su carrera de grado.

Así, desde las afueras de la facultad, Pérez compartió un video en su cuenta de Instagram donde se la ve lanzando al cielo el tradicional birrete de egresada y sosteniendo el clásico marco artesanal con la inscripción "Soy abogada. Dra. Pérez", para anunciar que oficialmente se recibió de abogada. ¡Felicitaciones!

Embed

Sol Pérez reveló el importante motivo por el que dejó de entrenar: "Estoy muy feliz"

A mediados de marzo pasado Sol Pérez generó preocupación con un misterioso posteo en el que confesaba que hacía un mes que no estaba entrenando y habló de prioridades y objetivos en la vida. A eso se sumó también su ausencia en los debates de Gran Hermano (Telefe), que agregó angustia entre su fandom.

Pero este viernes por la tarde la ex chica del clima le puso fin a toda clase de especulaciones, al compartir desde sus redes sociales la poderosa razón que la llevó a hacer un alto en sus actividades habituales: rindió el último final de la carrera de abogacía que venía cursando desde hacía varios años.

Embed

Pero fue el viernes 22 de marzo, cuando Sol se mostró desde sus Instagram Stories, en primer lugar repleta de apuntes al tiempo que luego contó que rindió bien su último final. "Defiendo mi Tesis y ya puedo decir que soy ABOGADA!!!" aclaró en el video en el que se la ve salir de la mesa de examen donde la esperaba su marido para abrazarla y felicitarla.

“No puedo crecer, dos horas duró mi examen oral y escrito. Primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral, y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles. No saben las preguntas… cinco materias en un examen, imagínense. Eran cosas muy... pero bueno, lo superamos. Me saqué un 7”, reveló luego desbordante de felicidad.

Sol Pérez último final abogada.jpg

Asimismo, además de agradecerle el aguante a toda su familia en estos años de estudio, sobre todo a su mamá, Sol aclaró en ese momento que la tesis ya estaba hecha y aprobada, restándolo sólo la instancia de la defensa oral, que llegó justamente este 5 de abril, con el que obtuvo su título universitario de Abogada.