Sol Pérez confesó lo que nunca haría en su matrimonio con Guido Mazzoni

Todo sucedió en Corta por Lozano (Telefe) cuando hablaban acerca del momento de bañarme en la casa y la conductora consultó si cada participante lavaba su ropa interior dentro de la ducha.

En eso, El Conejo, quien se encontraba como panelista, aportó contando cómo se manejaban con ese tema en su edición del reality. “A nosotros nos lavaba la ropa Romina, dejábamos cada uno su ropa en la punta de la cama, pasaba Romi y lavaba todo”, confesó.

Inmediatamente, todo el panel quedó impactado al enterarse la tarea que realizaba la ex diputada y Sol Pérez no pudo evitar deslizar un comentario vinculado a su matrimonio. “Ay no, yo ni a mi marido le lavo los calzones, que se los lave él ¡Cochino!”, exclamó.

La desopilante anécdota de Guido Mazzoni al conocer al papá de Sol Pérez: "Me la jugué"

Mientras disfrutan de sus primeros meses de casados, Sol Pérez y Guido Mazzoni eligieron Punta del Este como destino de sus vacaciones y estuvieron como invitados al programa de streaming Rumis, que se realiza desde allí.

En medio de la charla con los conductores, la pareja habló acerca de sus inicios y llegaron al momento en que Guido conoció a la familia de Sol. “A Guido no le importa nada. Nada. O sea, no le importaba ni caerle bien a mi familia”, deslizó ella.

“Con la familia de Sol yo me llevo muy bien, los papás son muy divertidos, los hermanos me juzgaban y después empecé a entrar con ellos, fuimos a comer una vez, una familia muy convencional, divinos y muy educados", aclaró Guido en primer lugar.

Sol Pérez y Guido Mazzoni casmiento.jpeg

Luego siguió con una impensada anécdota y antes de empezar a contarla Sol admitió: “Te re zarpaste pero lo podes contar”.

“Vamos al departamento que era de Sol, pero después lo alquiló el hermano. Vamos a ayudarlo con el papá, íbamos dos meses, y agarro y le digo 'uy Chacho que recuerdos'. Me mira y le digo 'mirá ese sillón, las cosas que hacíamos con tu hija'", contó el esposo de Sol.

Inmediatamente todos en el streaming quedaron atónitos y el aseguró: "Me la jugué yo soy así. Él me dijo 'yo a vos te tengo que matar'. Pero explotó de risa y ahora somos uno".