Sol Pérez reveló un increíble detalle que vincula al Papa Francisco con su casamiento 

“Está en google, lo pueden googlear”, aclaró el novio de Sol entre risas y luego contó el detalle que lo une con el Papa Francisco: “Es el único cura que estuvo dentro del Papamóvil. Un datazo. El Papa lo invitó y dio una vueltita".

En ese momento, otra de las panelistas del programa quiso saber si ese había sido el motivo que definió la elección y Guido aseguró: "A mi me pareció increíble. Si te preguntan '¿Quién te casó...?' El que estuvo adentro del Papamóvil".

La organización de la fiesta está a cargo nada más y nada menos que de Claudia Villafañe, y se llevará a cabo en noviembre de este año con alrededor de 400 invitados.

La famosa que encaró al novio de Sol Pérez para hacerle un comentario inesperado en los Martín Fierro 2023

Sol Pérez y su pareja, Guido Mazzoni, pasaron por la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2023 y desplegaron todo su encanto. Como siempre, el look de la panelista generó repercusión.

Este lunes en A la Barbarossa (Telefe), el novio de la ex vedette contó una situación insólita que vivió con una famosa en la previa a la gran fiesta de la televisión.

"Yo siempre desaparezco cuando hay cámaras. La estrella es Sol. De repente veo que sale Sol y yo me escondo. Me quedo justo en la puerta de entrada principal de los Martín Fierro. Entonces, pasa una persona súper conocida. Una mujer", comenzó narrando Guido.

"Y me dice 'qué noche difícil hoy. Cuidando todo, ustedes'. Yo estaba en el perímetro de seguridad", agregó. La mujer en cuestión pensó que era parte del personal de seguridad del evento.

El novio de Sol no quiso dar el nombre de la famosa en cuestión y señaló que entendió perfectamente su confusión. "Después de eso, entré con una timidez total. Me caí del bocho… Pero yo me hubiera confundido igual si estaba alguien ahí parado", remató.