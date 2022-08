¿Sol Pérez se queda sin programa? La tajante aclaración de la panelista

Sol Pérez 1.jpg Sol Pérez aclaró en Intrusos (América TV) que nadie del equipo de producción de Nosotros a la mañana está enojado con ella, y que su lugar no está en la cuerda floja.

En tanto, luego el periodista de América TV le consultó directamente a Sol Pérez si tal vez se había tomado más tiempo de lo permitido, o quizás si se había olvidado de avisar a la producción. Pero la morocha fue contundente. "¡Yo no entiendo!. Antes de irme lo dijimos al aire. El Pollo me preguntó 'cuánto te vas' y yo dije 'un mes'. Si yo me voy el lunes 4, cuenten un mes. No es muy difícil eso, ¿o sí?", disparó ofuscada por la situación.

Y acto seguido agregó que "Es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona y no me parece... porque ahí estás jugando con mi laburo y no me parece un tema muy lindo", dando por esclarecidos los falsos rumores sobre su salida del magazine del canal del solcito. Por último, el Pollo Álvarez remarcó: "Valoramos muchísimo a Sol, la queremos siempre", para luego bromear consultándole al cronista de Intrusos "¿No les sobra un panelista ahí?". Todo aclarado.

El novio de Sol Pérez le pidió casamiento en un destino paradisíaco

Tras varias idas y vueltas, Sol Pérez anunció a fines de julio que se casa con su pareja, el empresario del mundo fitness, Guido Mazzoni. La panelista de Nosotros a la mañana compartió en su cuenta de Instagram, un video del momento en el cual su novio le hizo la propuesta formal.

sol-perez.jpg Sol Pérez junto a su novio, Guido Mazzoni, durante sus vacaciones en Europa. Allí él le pidió casamiento a la rubia.

Todo ocurrió en Capri, uno de los destinos elegido por ellos para disfrutar de unos días de amor y relax. Mientras estaban en un paseo en barco por el Mar Mediterráneo, el preparador físico le preguntó a la diosa si quería ser su esposa. Sol posaba para una foto, pero -al parecer- no sabía que el teléfono estaba filmando. En ese instante, Guido sacó un estuche con el anillo de compromiso. Enseguida, se fundieron en un tierno abrazo.

"Nos casamos! Me muero de la alegría. Te amo, mi amor", escribió la ex vedette en la descripción de la publicación en su cuenta de Instagram, donde recibió cientos de comentarios de sus amigos.

"Los quiero mucho! Bravo", expresó Mariano Iúdica. "¡Ay que hermosos!", añadió Nati Jota. "Ay, siii.... me muero de amor", manifestó Cande Ruggeri. "¡Felicidades!", les deseó Flor Vigna; "Qué hermoso momento! Felicidades!", acotó Adabel Guerrero.