La dura confesión de Sol Pérez sobre el día que casi pierde a su marido: "Me dejó por..."

“Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije ‘no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea’”, recordó la ex chica del clima en diálogo con Ángel de Brito en su visita a Ángel Responde (Bondi).

“Esto fue un martes y se suspendió una función porque Carmen (Barbieri) se sentía mal. Entonces yo volví para reconquistarlo. Tenía ganas de arreglar las cosas, pero cuando arrancó la discusión, no podía controlar mi carácter y todo se volvió a ir a la mierd... Él me dijo: ‘Mirá, todo bien, pero chau’. Yo me volví a trabajar y él se fue a Miami”, relató Sol.

En tanto, la modelo no bajó los brazos e hizo todo lo que estuvo a su alcance para reconquistar a Mazzoni. "Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije: ‘Probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos’”, admitió la actual integrante de Cortá por Lozano.

Y fue allí que reveló el resultado de su as en la manga. “Era un departamento que yo sola no podía pagar el alquiler. Y empezamos a vivir juntos y no nos separamos nunca más. Yo empecé terapia también. Ahora es todo paz, no peleo con nadie”, concluyó entonces Sol Pérez entre risas y con la tranquilidad de que hoy puede contarlo como una simple anécdota.

Sol Pérez se sinceró cuando Ángel de Brito le preguntó si está embarazada: "Cuando pueda decirlo..."

Después de que surgieran fuertes rumores de embarazo por el vestido que usó en la entrega de los Premios Martín Fierro 2024, Sol Pérez se confesó con Ángel de Brito en Bondi y habló sobre si está esperando un hijo con su marido Guido Mazzoni.

En Ángel responde, el conductor le preguntó sin vueltas a la rubia: "¿Estás embarazada Sol Pérez?". Sincera, le respondió: "Estoy buscando, hace mucho tiempo que estoy buscando. Cuando suceda y pueda decirlo, lo voy a decir con toda la alegría de mi corazón".

"Se especuló mucho en los Martín Fierro con la pancita, con el vestido", le comentó Ángel. "Sí, ya lo sé. Salí y estaba lleno de mensajes. La verdad que estoy buscando, ojalá que en algún momento me suceda y cuando lo pueda decir, voy a estar muy contenta", expresó la panelista de Gran Hermano.

Días atrás, la panelista de Implacables (El Nueve), Naiara Vecchio, se había comunicado con la mediática y había descartado la posibilidad de un embarazo: "Le pregunté. Ellos lo niegan. Me dijeron que lo buscan, que lo están buscando, pero hasta el momento no".