Soledad Fandiño dio detalles de su nueva vida en Miami y cómo está su vínculo con Residente

"Estoy feliz, amo venir a Argentina. Todo tiene su proceso y hace un año y medio que vivimos con Milo solos allá con dos perritos, se agrandó la familia mucho", precisó Soledad Fandiño.

Y remarcó: "Compartiendo más tiempo juntos en familia. Había un interés de irme para allá para que mi hijo esté más cerca de su papá y pueda verlo más seguido".

"Por ahora está funcionando, estamos llevándola muy bien. La relación con René es muy buena y queremos que nuestro hijo pueda compartir con los dos sin problemas, acortamos las distancias y para Milo es mucho mejor", remarcó Fandiño.

Y cerró sobre ese gran paso que se animó a dar junto a su pequeño hijo: "Llegar allá de repente es volver a empezar".

Soledad Fandiño reveló los insólitos pedidos que le hicieron para cambiar su aspecto

Hace un tiempo Soledad Fandiño decidió alejarse de los medios y la actuación y comenzó a dar clases de yoga en Miami. En esta nueva etapa de su vida, decidió reflexionar sobre sus días como actriz y se sinceró al contar momentos difíciles que vivió por su aspecto físico.

Fue a través de un posteo en su cuenta de Instagram, que mostrándose sin maquillaje, Soledad escribió: "Una vez en un programa en el que estaba trabajando, me dijeron que no me preocupe por estudiar, que era tan linda que de lo único que tenía que preocuparme frente a cámara era de sonreír".

"En otro lugar le exigieron a mi estilista que me vista más sexy, con más colores, más ajustada. Y en distintos momentos de mi carrera, me han pedido infinidad de cosas: que adelgace, que me cambie el color de pelo para parecer 'de barrio', que algo tenía que hacerme, porque no daba 'latina'", siguió.

"Me acuerdo que una vez hasta me 'aconsejaron' que me ponga hombreras dentro del corpiño, se imaginaran para qué. Me han pedido que no use tacos para no ser más alta que el protagonista y seguramente que si hubiera sido posible, también otros me hubieran pedido que crezca varios centímetros de altura", sumó.

Luego admitió que en aquel momento lo veía como algo normal, aunque eran cosas que siempre le generaron mucha ansiedad."Pero ya no. Tuve que reconocer con dolor, el mundo que me rodea, reconocer que yo no quería eso, tomar decisiones que me cambiaron la vida, conservar mi poder, poner límites, elegirme y abrazarme. Abrir los ojos. Espero que sigamos abriendo los ojos. Que se elijan. Que se abracen, que sean como ustedes quieran ser", cerró.