Soledad Fandiño reveló los insólitos pedidos que le hicieron para cambiar su aspecto

"En otro lugar le exigieron a mi estilista que me vista más sexy, con más colores, más ajustada. Y en distintos momentos de mi carrera, me han pedido infinidad de cosas: que adelgace, que me cambie el color de pelo para parecer 'de barrio', que algo tenía que hacerme, porque no daba 'latina'", siguió.

"Me acuerdo que una vez hasta me 'aconsejaron' que me ponga hombreras dentro del corpiño, se imaginaran para qué. Me han pedido que no use tacos para no ser más alta que el protagonista y seguramente que si hubiera sido posible, también otros me hubieran pedido que crezca varios centímetros de altura", sumó.

Luego admitió que en aquel momento lo veía como algo normal, aunque eran cosas que siempre le generaron mucha ansiedad. "Pero ya no. Tuve que reconocer con dolor, el mundo que me rodea, reconocer que yo no quería eso, tomar decisiones que me cambiaron la vida, conservar mi poder, poner límites, elegirme y abrazarme. Abrir los ojos. Espero que sigamos abriendo los ojos. Que se elijan. Que se abracen, que sean como ustedes quieran ser", cerró.

El impactante cambio de look de Soledad Fandiño en medio de una gran tristeza

Hace unos meses se conoció del vuelco en la vida de Soledad Fandiño, quien decidió alejarse de los medios en Argentina e instalarse con su hijo Milo en Miami, Estados Unidos, donde hizo un giro en su vida y da clases de yoga.

En este sentido, en las últimas horas la modelo sorprendió desde las redes al mostrar su drástico cambio de look al mostrarse con el pelo mucho más corto y acompañó la foto con una profunda reflexión del escritor de Rumania Miguel Gane.

Antes desde sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 1.2 millones de seguidores, Soledad Fandiño compartió: "Se que es imposible pero insisto siempre". Y luego dio paso a su profundo mensaje citando a su autor.

"Ella es caótica e impredecible. Nunca sabes si te va a amar o a odiar, si va a huir o te va a pedir que no te vayas nunca. Y es por eso por lo que hay que amarla, porque en sus idas y venidas, puede ofrecerte todo, o dejarte sin nada", comenzó el mensaje.

Y cerró: "Tenía una tristeza que dolía, sin embargo, no vi a nadie, jamás, reírse tan fuerte de la vida. Por eso la amé, porque era lo más parecido a la felicidad que había encontrado".