Soledad Pastorutti mostró cómo está hoy su hija Antonia, de 13 años

Soledad PAstorutti y Antonia 2.jpg

Y fue a través de sus Instagram Stories que la popular cantante compartió un video desde el interior de su auto en compañía de la niña, quien a juzgar por la imagen ya es toda una señorita.

Cabe recordar que Antonia nació el 11 de junio de 2010 en el sanatorio de la Mujer, en Rosario, vía cesárea, luego de 16 horas de un extenuante trabajo de parto de Pastorutti.

Soledad PAstorutti y Antonia 1.jpg

Soledad Pastorutti contó por qué su marido no quiere tener otro hijo: "Es un tema que hablamos"

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio están juntos hace más de dos décadas y son padres de Antonia (13) y Regina (10). Feliz con la familia conformada en Arequito, hace unos años la popular cantante habló con una revista de la maternidad y de su deseo de darles un hermanito a sus niñas.

"¡Muero por tener un varoncito! O no me importa el sexo, quiero un tercero porque me encantan los niños. Mis hijas me trajeron mucha alegría y me pusieron en otro lugar", dijo por entonces la Sole.

Soledad Pastorutti Jeremía Audoglio.jpg

Sin embargo, Pastorutti reveló que su marido no está tan convencido: "Por el momento él no quiere. Así que veremos qué pasa. Es un tema que hablamos en pareja y soy de las que piensan que los dos tenemos que querer tener un hijo".

En esa línea, la cantante fundamentó el motivo: "Jeremías no quiere porque me vio muy vulnerable en los momentos en que fui madre y no le gustó tanto. Soy una mujer muy activa y de carácter y cuando fui mamá, tuve que pasar por dos operaciones, dos cesáreas. En la última, el médico me dijo: 'Bueno, listo, ya estaríamos...'. Y él no quiere que vuelva a pasar por esa situación".