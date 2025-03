Beto Casella le soltó la mano a Ari Paluch tras su repudiable comentario al aire: "Es indefendible"

En una nota con Intrusos (América TV), Beto Casella fue contundente la referirse al repudiable chiste de Ari Paluch. "Día por medio, Ari se va al pasto y la hija siempre lo tiene que bajar", afirmó.

"A mí me sale decirle: 'frenalo a tu papá'. Lo pudo haber pensado como chiste, pero es insostenible e indefendible", remarcó el conductor.

Y finalizó: "Es una mezcla de espanto y un '¿dónde me meto?'. De hecho, no es que estuvimos 10 minutos boludeando con ese tema que es tan desagradable".

Suspendieron a Ari Paluch tras su repudiable comentario al aire: quién lo reemplaza

En las últimas horas Ari Paluch volvió a ser noticia por su polémico y repudiable chiste en el pase de su programa Arizona en la Rock & Pop (FM 95.9) con Beto Casella, cuando sugirió que podría darle la droga alucinógena burundanga a Noelia Corral, la locutora del ciclo de su colega, para obtener de ella algún "besito".

Viralizadas inmediatamente sus tremendas declaraciones, para él graciosas, la reacciones no se hicieron esperar por lo que el periodista debió salir a pedir disculpas.

"Hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido", expresó Ari Paluch.

Pero claramente para las autoridades de la radio no fueron suficientes dado que habrían tomado la decisión de suspenderlo, al menos hasta el viernes inclusive de la conducción de la primera mañana de la FM, haciéndose cargo del ciclo Fernando Alonso, locutor de la radio desde hace más de una década.

Ari Paluch.jpg

Tras la información que dio PrimiciasYa a primera hora de la mañana de este miércoles, la CEO de la emisora emitió un comunicado sobre la situación de Paluch:

COMUNICADO ALPHA

Buenos Aires, 12 de marzo de 2025 – Lamentamos profundamente y rechazamos los comentarios realizados por Ari Paluch en la radio FM Rock & Pop del Grupo Alpha en la jornada del 11 de marzo.

Reconocemos la gravedad de la situación y estamos tomando las medidas necesarias.

Nos comprometemos a reforzar nuestras políticas internas para mantener un ambiente de trabajo profesional y de respeto.

A nuestra audiencia , con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante.

Somos un grupo de medios de comunicación donde valoramos el diálogo abierto y el respeto.

Este tipo de situaciones nos hace redoblar el trabajo de cada día.

Silvia Marino

CEO Grupo Alpha