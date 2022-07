Florencia Peña sorprendida: salió al aire su primer novio, un ex actor de Clave de Sol que hoy es médico de terapia intensiva

Allí, pronta a debutar en teatro con la obra Network así como también en plena organización de su casamiento con el abogado salteño Ramiro Ponce de León, la actriz repasó distintos temas junto a la conductora en el magazine matutino donde una de la consultas del ping pong que respondió tuvo que ver con su primer beso. “Mi primer beso fue con un actor de Clave de Sol que le decían ‘el pollo’ y me acompañó a tomar el colectivo. Cuando vino el 60 me tiró un chupón y yo dije: ‘Listo, estoy de novia’. Al otro día ni me saludó y yo dije: ‘¿qué?’ Me rompió el corazón”, recordó con su habitual histrionismo.