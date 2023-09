Suspendieron a un participante de Gran Hermano Chile por abuso: los detalles

También agrega: “Como canal de televisión tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular”.

“Ambos participantes se encuentran actualmente con contención psicológica que permita velar por su salud y bienestar. Este apoyo es extensivo también para el resto de los jugadores de Gran Hermano Chile que así lo requieran”, cierra el comunicado.

La denuncia ocurrió tas la fiesta del viernes. Por un desafío, todos los participantes de la casa tuvieron que dormir en la misma habitación. Fue ahí donde Scarlette Gálvez y Rubén Gutiérrez terminaron en la misma cama.

Sin embargo, después de esa noche, se viralizó un video en el que ella acusa a Gutiérrez de tocarla sin su consentimiento. “Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le dijo la participante. “Yo no me confundí, te veo como amiga”, le respondió él. “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo...”, le dejó en claro Scarlette enojada.

La polémica estrategia de "la bruja" de Gran Hermano Chile, que indignó a Julieta Poggio

Jennifer Galvarini tiene 48 años, es enfermería y es mamá. Hace unos días ingresó a la casa de Gran Hermano Chile y llamó la atención de sus compañeros luego de contarles que es una bruja.

De hecho, la “Pincoya" -así le dicen en el reality- fue noticia porque logró "revivir" a un búho que cayó en el jardín y quedó inconsciente. La mujer le dijo unas palabras "mágicas" y el ave se recuperó.

La ex GH Daniela Celis entrevistó a Jennifer para Fuera de Joda, el canal de streaming de Telefe. La participante sorprendió al contar su estrategia para ganar.

"Les voy a hacer las mejores comidas a las chiquillas para que engorden... ¡Quiero ganar!", reveló "Pincoya", que ya empezó a poner en práctica sus recetas en la casa.

En el streaming de Telefe, Julieta Poggio fue tajante con su opinión sobre Jennifer. "Polémica estrategia.... o sea, ¿qué tiene de estrategia hacer eso? ¿Qué es lo divertido?", sentenció la ex GH.