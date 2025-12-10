La explosiva teoría de Marcela Tauro sobre la pelea entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Vale recordar que en La noche de Mirtha, Guillermina Valdés confirmó que Lorenzo no formó parte del reality Los Tinelli por exclusiva decisión suya. “No por ese reality, sino porque me parece que los niños, hoy por hoy estamos en un momento de la humanidad, donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo, que es un celular, y que estén caminando por la calle. A mi me pasó que fue al Mundial de Qatar, y yo que a Lolo trataba de no mostrarlo, y a veces iba con mi hermano, con alguien por la calle, y le gritaban: ‘Che, Lolo…genio’”, reveló.

Fue entonces a raíz de eso que Valdés confió que mantuvo una charla con su hijo de 11 años en la que quiso saber qué pensaba el nene sobre el hecho de que la gente lo reconociera por la calle. “Yo me sentaba con él y le preguntaba: ¿Por qué crees que te dicen genio? ‘Porque soy famoso’. ¿Y eso es ser genio? Es muy complejo explicarle eso a un menor porque después nada de lo que hagas va a ser suficiente porque ya tenés ganado al que, en realidad, no es nada la fama”, concluyó.

Guillermina Valdes y Lorenzo

Cuál fue la pregunta más incómoda que Mirtha Legrand le hizo a Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés volvió a la televisión y, como era de esperar, su presencia en La Noche de Mirtha este sábado 6 de diciembre no pasó inadvertida. La actriz se sentó en la histórica mesaza y, entre charla y charla, terminó enfrentando la pregunta que muchos estaban esperando: la que involucra a Marcelo Tinelli.

Valdés compartió la mesa con María Julia Oliván, Eduardo Sacheri y el Dr. Carlos Regazzoni, en una noche donde la Chiqui Legrand se mostró especialmente curiosa. La conversación avanzaba con total naturalidad hasta que surgió el tema de “Evangelina”, el personaje que Guillermina interpreta en El Divorcio del Año. Al escuchar el nombre, la actriz frenó enseguida para evitar malentendidos y aclaró que no se trataba de Evangelina Salazar, la mamá de Sebastián Ortega y, por lo tanto, su exsuegra. Un detalle que no tardó en despertar sonrisas en el estudio.

Pero el verdadero momento clave llegó después. Fiel a su estilo directo y punzante, Mirtha metió una de esas preguntas que solo ella se atreve a lanzar sin aviso previo: “¿Cuánto tiempo estuviste casada con Tinelli?”. Guillermina, lejos de incomodarse, tomó aire, se acomodó en la silla y respondió con total tranquilidad: “No estuvimos casados, pero estuvimos casi diez años juntos”.

Mirtha Legrand y Guillermina Valdés (1)

La diva, interesada en conocer un poco más sobre la vida familiar de su invitada, retomó la conversación con otra de sus intervenciones memorables: “¿Y tu chiquito (Lolo), que es tan amoroso? Es divino, lo conocí en Mar del Plata”. Valdés no dudó en sumar información y repasar su rol de madre: “Tengo cuatro hijos: tres con Sebas y uno con Marcelo”, dijo, dejando en claro la dinámica familiar que mantuvo durante todos esos años.

Así, entre anécdotas, risas y el inconfundible estilo filoso de la conductora, llegó el comentario que terminó de distender la mesa y provocó carcajadas cómplices entre todos los invitados. Mirtha, sin filtro y con su ironía característica, lanzó: “Ah… fuiste nuera de los Ortega entonces. ¡Qué vida complicada tuviste!”.

El comentario coronó un momento televisivo que mezcló humor, sinceridad y el toque único que solo Mirtha Legrand puede aportar.