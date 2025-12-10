La explosiva teoría de Marcela Tauro sobre la pelea entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli
Sin pelos en la lengua, Marcela Tauro lanzó una frase que volvió a encender la interna entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, avivando nuevamente la controversia que sobrevuela desde que se separaron.
El fin de semana, Guillermina Valdés fue una de las invitadas de Mirtha Legrand en su histórico programa en la pantalla de El Trece, y no esquivó las consultas de la conductora sobre su expareja, Marcelo Tinelli, confesando no compartir con él "la sobreexposición de los hijos". En tanto, desde Intrusos (América TV) abordaron el tema y fue Marcela Tauro quien expuso su teoría sobre por qué la modelo mantiene una tirante relación con el conductor televisivo.
“Lo que pasa que ella sabía con quién se metía, porque Marcelo expuso su vida siempre, con Paula y con Sole", planteó de entrada la integrante del programa de espectáculos, al tiempo que sumó: "Ahora también Guillermina lo expone a Lolo en un programa de televisión, no quieren que hablen de él pero ahora cualquiera va y le dice ‘tu mamá no quieren que hablen de vos’".
Pero lo cierto es que lo más picante vendría luego cuando disparó sin filtro: "Para mí esto es un tema de plata, eso es lo que yo creo, no tengo la posta. No es información, es intuición, salvo que el chico lo haya manifestado”.
A esa altura del análisis, Rodrigo Lussich no se quedó atrás y aportó su visión. “¡Qué picante! Todo eso que ella explica, que es su visión como madre, tiene que ver con diferencias con Tinelli. Lo que pasa que él con Lolo ha tenido muchos gustos compartidos, sobre todo en el fútbol… Y se ve que cuando lo llevó a Qatar la otra estaría emputecida. Es un buen debate”, concluyó entonces el periodista uruguayo.
Vale recordar que en La noche de Mirtha, Guillermina Valdés confirmó que Lorenzo no formó parte del reality Los Tinelli por exclusiva decisión suya. “No por ese reality, sino porque me parece que los niños, hoy por hoy estamos en un momento de la humanidad, donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo, que es un celular, y que estén caminando por la calle. A mi me pasó que fue al Mundial de Qatar, y yo que a Lolo trataba de no mostrarlo, y a veces iba con mi hermano, con alguien por la calle, y le gritaban: ‘Che, Lolo…genio’”, reveló.
Fue entonces a raíz de eso que Valdés confió que mantuvo una charla con su hijo de 11 años en la que quiso saber qué pensaba el nene sobre el hecho de que la gente lo reconociera por la calle. “Yo me sentaba con él y le preguntaba: ¿Por qué crees que te dicen genio? ‘Porque soy famoso’. ¿Y eso es ser genio? Es muy complejo explicarle eso a un menor porque después nada de lo que hagas va a ser suficiente porque ya tenés ganado al que, en realidad, no es nada la fama”, concluyó.
Guillermina Valdés volvió a la televisión y, como era de esperar, su presencia en La Noche de Mirtha este sábado 6 de diciembre no pasó inadvertida. La actriz se sentó en la histórica mesaza y, entre charla y charla, terminó enfrentando la pregunta que muchos estaban esperando: la que involucra a Marcelo Tinelli.
Valdés compartió la mesa con María Julia Oliván, Eduardo Sacheri y el Dr. Carlos Regazzoni, en una noche donde la Chiqui Legrand se mostró especialmente curiosa. La conversación avanzaba con total naturalidad hasta que surgió el tema de “Evangelina”, el personaje que Guillermina interpreta en El Divorcio del Año. Al escuchar el nombre, la actriz frenó enseguida para evitar malentendidos y aclaró que no se trataba de Evangelina Salazar, la mamá de Sebastián Ortega y, por lo tanto, su exsuegra. Un detalle que no tardó en despertar sonrisas en el estudio.
Pero el verdadero momento clave llegó después. Fiel a su estilo directo y punzante, Mirtha metió una de esas preguntas que solo ella se atreve a lanzar sin aviso previo: “¿Cuánto tiempo estuviste casada con Tinelli?”. Guillermina, lejos de incomodarse, tomó aire, se acomodó en la silla y respondió con total tranquilidad: “No estuvimos casados, pero estuvimos casi diez años juntos”.
La diva, interesada en conocer un poco más sobre la vida familiar de su invitada, retomó la conversación con otra de sus intervenciones memorables: “¿Y tu chiquito (Lolo), que es tan amoroso? Es divino, lo conocí en Mar del Plata”. Valdés no dudó en sumar información y repasar su rol de madre: “Tengo cuatro hijos: tres con Sebas y uno con Marcelo”, dijo, dejando en claro la dinámica familiar que mantuvo durante todos esos años.
Así, entre anécdotas, risas y el inconfundible estilo filoso de la conductora, llegó el comentario que terminó de distender la mesa y provocó carcajadas cómplices entre todos los invitados. Mirtha, sin filtro y con su ironía característica, lanzó: “Ah… fuiste nuera de los Ortega entonces. ¡Qué vida complicada tuviste!”.
El comentario coronó un momento televisivo que mezcló humor, sinceridad y el toque único que solo Mirtha Legrand puede aportar.