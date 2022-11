Tamara Báez, furiosa en las redes: "Por qué no te pegás un baño antes de..."

“¿Por qué se meten con el trabajo de una? ¿Por qué opinan tanto? ¿Por qué se meten en temas delicados? Por qué no respetás a la mamá de la hija de tu amigo”, se despachó con furia Tamara Báez en sus historias de Instagram.

Y agregó más picante: “¿Por qué no te pegás un baño antes de nombrarme a mí, peloduro, que ni te conozco, ni me conocés, ni tenés derecho a nada. Es corta, no te metas...”.

La ex del artista después compartió mensajes de apoyo que le llegaron tras lanzar aquella categórica respuesta dirigida a alguien en particular.

Tamara Báez se arrancó las pestañas y se filtró una foto de cómo le quedaron los ojos

Tamara Báez, la ex pareja de L-Gante, generó preocupación al mostrar una foto en sus redes en la que se la vio distinta. Incluso, en una selfie sus seguidores notaron que le pasaba algo en los ojos. Al consultarle, la rubia contestó: “Tuve una crisis existencial y me arranqué las pestañas”.

Todo viene desde hace unos días, cuando L-Gante presentó un adelanto de su trabajo musical que había hecho junto a Báez. Tamara se mostró enojada por eso y porque -en medio de todo esto- ya no la dejan mostrar a la hija de ambos, Jamaica, en las redes.

“¿Tami qué opinás de la canción que va sacar L-Gante, la que hicieron juntos?”, le consultaron en sus historias y respondió: “Me acaban de preguntar si quería firmar para que aparezca mi parte en el tema y dije que no”.

“¿Por qué antes no sacó el tema con vos? Ahora que están separados, ¿quiere sacarlo?”, preguntó otro seguidor y Báez confesó: “Ni idea, yo ya no entiendo nada”, le aseguró.

“¿Por qué no te dejan subir fotos o historias con Jami?”, consultó otro. Entonces, Tamara explicó: “Me prohíben mostrar a mi hija pero quiere sacar el tema que hicimos. Me enoja mucho el no poder mostrarla de verdad”.