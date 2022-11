En medio de una crisis, Tamara Báez se arrancó las pestañas y se filtró una foto de cómo le quedaron los ojos

Todo viene desde hace unos días, cuando L-Gante presentó un adelanto de su trabajo musical que había hecho junto a Báez. Tamara se mostró enojada por eso y porque -en medio de todo esto- ya no la dejan mostrar a la hija de ambos, Jamaica, en las redes.

“¿Tami qué opinás de la canción que va sacar L-Gante, la que hicieron juntos?”, le consultaron en sus historias y respondió: “Me acaban de preguntar si quería firmar para que aparezca mi parte en el tema y dije que no”.

“¿Por qué antes no sacó el tema con vos? Ahora que están separados, ¿quiere sacarlo?”, preguntó otro seguidor y Báez confesó: “Ni idea, yo ya no entiendo nada”, le aseguró.

“¿Por qué no te dejan subir fotos o historias con Jami?”, consultó otro. Entonces, Tamara explicó: “Me prohíben mostrar a mi hija pero quiere sacar el tema que hicimos. Me enoja mucho el no poder mostrarla de verdad”.

Tamara Báez prepara su debut musical con una canción ¿dedicada a L-Gante?

En medio de la batalla legal por la cuota alimentaria que mantienen Tamara Báez y L-Gante, tras la escandalosa separación del cantante de la madre de su hija de un año, ahora ella anunció su lanzamiento al mundo de la música.

Así, hace unas horas, Tamara escribió en su feed de Instagram "Se viene" para acompañar el breve video en el que da a conocer la canción que grabará en colaboración con El Viejo Marquéz.

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas, escuchen un poquito” dice el músico y comienza a tocar la guitarra para entonar junto a Tamara Báez lo que parece ser el estribillo de la canción.

“Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”, dice la letra que parecería apuntar de alguna manera al ex de la joven influencer.

Si bien en ningún momento se lo menciona a L-Gante, ni si está dedicada puntualmente a alguien, todas las miradas apuntaron inmediatamente a la pareja de toda la vida de Tamara Báez, y padre de su hijita Jamaica, dado que en todo momento ella afirmó que fue el músico quien decidió romper la familia que habían logrado formar. ¿Será?