Tamara Báez reaccionó picante ante las críticas por cobrar 5000 dólares por una nota

Sencillamente reposteó a una usuaria que la arrobó con la captura del Tweet de Ángel de Brito, preguntándose "Y por qué tendría que pedir menos con la llegada que tiene? se preguntó una seguidora", recogiendo el guante.

Tamara Báez historia sobre los 5000 dólares por una nota.jpeg

"Tranqui que por más plata tampoco voy a ir a ningún programa" afirmó altiva la mamá de Jamaica, junto a un emoji sonriendo, dando a entender que no tiene intensiones de hablar públicamente de la actual relación con el papá de su hija, aunque sí lo haga desde sus redes sociales enviándole explosivos mensajes a la supuesta causante de su separación.

tamara baez lgante.jpg Hace unos días L-Gante confirmó que se separó de Tamara Báez hace dos meses.

Wanda Nara recibió un comentario lapidario en Instagram ¿de parte de Tamara Báez?

En las últimas horas, Wanda Nara hizo un vivo en Instagram para responder algunas preguntas de sus fans. La botinera habló sobre su presente profesional y se refirió a su situación sentimental con Mauro Icardi, aunque evitó hacer grandes declaraciones al respecto.

En los comentarios llamó la atención de todos los espectadores el mensaje que dejó Tamara Baéz, pero -curiosamente- desde una cuenta que no es la que usa habitualmente.

"Me bloqueaste del otro porque no te da la cara para admitir que arruinaste a mi familia", escribió la ex pareja de L-Gante, desde el usuario @tamibaez426, que habría creado para poder ver el vivo de la rubia.

Wanda Nara.jpeg

Desde hace varios días se rumorea que Wanda tendría un romance con el referente de la cumbia 420. De hecho, el artista estuvo el fin de semana en la casa de la empresaria. Algo que no hizo más que generar más revuelo.