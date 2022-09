Ángel de Brito reveló la cifra en dólares que pidió Tamara Báez para hablar de su separación de L-Gante en LAM

Así las cosas, lo cierto es que de Brito se llevó tremenda sorpresa -y no grata precisamente- cuando tras querer invitar a Tamara Báez a LAM, la asistente de prensa de la joven de uñas interminables pidió 5.000 dólares para concretar la entrevista. Es por eso que, atónito ante semejante cachet, el conductor de América TV no dudó en compartir con sus casi 3,5 millones de seguidores en Twitter semejante exigencia.

Chat LAM Tamara Báezcobra 5 mil dólares por entrevista.jpeg

"5.000 dólares Qatar pide la ex de L-Gante por la nota #LAM" se limitó a escribir Ángel de Brito en su posteo en el que adjuntó la captura de la conversación con la prensa de la mamá de Jamaica. Allí puede leerse, cuando la productora del programa le propone la invitación: "Tiene que ser bueno el pago sino no hay manera de negociar. Ella es cero mediática... Tiene que ser mega tentador sino es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegad y no quiere dar que hablar a nadie".

Y hete aquí que cuando la productora de LAM consulta "cuánto pide" Tamara, la respuesta tajante fue "Por menos de usd 5.000 (dólares) no va a dar notas". ¿No será mucho?

tamara-baez-l-gante.jpg La ex de L-Gante, Tamara Báez, pidió 5.000 dólares para ir al piso de LAM (América TV).

Tamara Báez mostró un audio en el que L-Gante la amenaza

En medio de la separación, Tamara Báez está muy enojada con L-Gante por su coqueteo con Wanda Nara. La rubia mostró que si bien el músico se hace el superado y coquetea con otras chicas, a ella la intenta controlar.

Entonces, la mamá de Jamaica, la beba de un año que tienen en común, reveló un chat privado que mantuvo con el músico de cumbia 420. Allí él le reprocha haber visto un auto de otro hombre, al parecer, estacionado en su casa.

tamara-1.jpg Tamara Báez difundió la amenaza que le hizo L-Gante, en medio de su separación.

En una pregunta de una seguidora, Tamara reveló que “como estaban separados” ella se quiso ver con otro chico y L-Gante apareció en el chat para cuestionárselo.

Además, Tamara contó que Wanda “lo busca” desde que están juntos. Pero, en el chat que filtró, en el que el músico le reclama que está con otro, L-Gante le mandó un audio amenazante: "Tengan cuidado, pueden ser pollo", ya que en la jerga callejera de que se cuide porque le puede ir mal.