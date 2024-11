Tamara Báez reveló que L-Gante le fue infiel con Wanda Nara: cuándo empezó el romance

Tamara Baéz, la ex de L-Gante, habló con la producción de Intrusos (América TV) y sorprendió con sus declaraciones luego de conocerse que Wanda Nara y el cantante blanquearon su romance.

La mamá de Jamaica reveló que el referente de la cumbia 420 empezó a frecuentarse con la botinera en 2022, el mismo año en el que ellos se separaron.

“Desde que mi hija era bebé de meses yo ya sabía de la relación de ellos, mientras L-Gante estaba conmigo. Siempre lo confirmé”, expresó Tamara.

“Ahora que confirmaron la relación, no me molestaría si es real esto, mientras él cambie como padre y vea seguido a nuestra hija”, añadió.

Tamara remarcó que estuvo algo furiosa con L-Gante porque llevaba tiempo sin ver a Jamaica. “En el momento me enojé porque a mi hija no lo veía hace bastante y mi reacción fue al ver que Jamaica en el medio del show, porque se negaban y después se mostraban”, señaló.

“Él estaba con otras y ella con su marido. Él hace un mes subió fotos a los besos con otra chica. Tenía tiempo para todo menos para mi bebé que lo extrañaba y eso como mamá duele”, continuó.

Al finalizar, Tamara indicó que si la mediática fomenta que L-Gante sea mejor padre, ella se mantendrá ajena a todo. "De hecho, Jamaica tuvo un accidente y no estuvo presente. Pero si ella (Wanda) lo motiva a ser mejor padre, está todo bien. Yo a Jamaica no le niego nunca nada. De hecho, le permití que se la lleve de vacaciones. Se van a ahora con Wanda”, cerró.

La explosiva reacción de Tamara Báez al ver la foto de Wanda Nara y L-Gante con Jamaica

Tamara Báez explotó indignada y lanzó toda su furia al ver la foto de de su hija, Jamaica, junto a Wanda Nara y L-Gante.

"Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven", expresó la ex pareja del referente de la cumbia 420.

"Me da asco que una mujer hago eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero, que la única vez que la ve, tiren fotos no va. Sos un desubicado, ni que tuvieras veinte años", agregó, sacada.

Wanda Nara compartió la imagen en cuestión en sus historias en Instagram, L-Gante replicó dicho posteo y no hizo más que engranar a su ex pareja.

Visiblemente molesta, Tamara remató: "Lo que ven es lo que es. Y no digo más nada porque dejo muy abajo a más de uno".