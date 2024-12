Tamara Báez se cansó y expuso todo en un durísimo descargo contra L-Gante: "Me amenazaba"

“Primero que nada, yo estando embarazada ya teníamos peleas horribles con Elian, volvía a vivir a lo de mi mamá cada tanto. No quiero dar tantos detalles pero fueron horribles. Él trabajaba ya estaba pegado en lo de la música pero jamás me dejó dinero para manejarme e ir a las ecografías. Ni siquiera obra social tuve en su momento de mi embarazo", contó.

Luego, aseguró: "Siempre fue una relación super tóxica porque a mí me dolían muchas cosas, nunca supe quedarme callada y él siempre reaccionaba diferente. Lo que más anhelaba era una familia, pero nunca se dio. Yo me la pasaba sola".

"Él empezó a salir a bailar, a disfrutar su fama, volvía a cualquier hora o al otro día y peleábamos. Cuando me enteraba de que estaba con otras mujeres siempre quise separarme, pero él me amenazaba con que se iba a matar. Él venía cuando quería, dormía conmigo cuando quería. Me cansé de esa vida, cuando empecé a sospechar sobre W", siguió.

En eso profundizó en la historia con Wanda y comentó: "El mismo me contó que ella le había reaccionado a una historia o algo así. También me dijo cómo le voy a dar bola si es una señora y otras cositas más como hablando mal de ella. Ahí empezó todo".

"Cuando empezó a faltar más en la casa fue cuando se veía cada vez más seguido con la señora W. Me enteraba de todo siempre. Y lo peor que volvía y quería estar conmigo. Teníamos peleas horribles, me cansé de estar esperando por una familia y de que me humillara. Enojada y llorando guardé sus copas en bolsas y le dije que las viniera a buscar. Ahí decidí separarme por completo”, recordó.

Tamara reveló que ante esa situación sufrió una fuerte depresión donde lloraba todas las noches y sentía miedo estando sola en su casa. Además, todo fue seguido de un gran conflicto legal que terminó con un acuerdo económico del cual ella asegura que solo le alcanza para las expensas de la casa.

“Me hago cargo yo de mi hija, comida, ropa, paseos, pañales. Hace mucho tiempo así. Se dijeron muchas cosas de mí, que me duelen ver porque la gente no sabe ni se imagina”, manifestó.

Wanda Nara generó gran revuelo con su visita al programa de Susana Giménez y hablar de su escandalosa separación de Mauro Icardi, apuntar contra la China Suárez y aclarar cuándo nació su vínculo con L-Gante.

Tras escucharla decir que a Elian lo conoce hace tres años con una gran amistad cuando estaba en una gran crisis con Icardi, Tamara Báez fulminó a la mediática y la acusó directamente de meterse en la relación con el padre de su hija Jamaica.

“Yo les confirmo que ella (por Wanda) se metió con el papá de mi hija cuando estábamos juntos. Hablé con Kennys (Palacios) y me lo negaba. En fin, siempre tuve la razón”, sostuvo Tamara en un vivo en Instagram de Yanina Latorre.

Esto hizo reaccionar a Kennys Palacios, estilista y amigo de Wanda, quien salió al cruce de los dichos de Tamara Báez desde su cuenta en X sin hacer referencia a si efectivamente charló o no con ella en algún momento.

“Seguro (L-Gante) no le pasó la cuota (alimentaria). No la conozco”, sentenció picante junto al emoji de un beso.