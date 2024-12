Tras los rumores de crisis, L-Gante contó cómo fue su primer beso con Wanda Nara

Aunque por momentos pareciera que en las redes muestran todo, hay cosas que todavía no se sabían de su relación y una de ellas fue cómo se dio el momento de su primer beso.

“Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha, pero después iba y no pasaba nada", recordó.

Dejando en claro la diferencia del trato que tenían en persona, L-Gante continuó: “Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde, y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar”.

“La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bolu... y comenta: ‘Se apagó la luz’. Yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso”, concluyó entre risas pero orgulloso de su relación.

L-Gante enfrentó los rumores de crisis con Wanda Nara y fue contundente: "Tiene que ver con..."

Este miércoles, L-Gante habló con Intrusos (América TV) y se refirió a su posteo en redes, que despertó rumores de crisis con Wanda Nara.

El referente de la cumbia 420 escribió un mensaje misterioso y eso desató las versiones de separación con la mediática. "Yo solía querer salvar todo y a todos, ahora solo quiero salvar lo que queda de mí", expresó.

En el programa de Flor de la V le consultaron por ese mensaje y L-Gante aclaró: "Tiene que ver con mi situación sentimental. Siempre que veo una frase piola, la comparto".

"¿Situación sentimental con Wanda?", indagó la conductora. "No, con gente interna que yo conozco. Está todo bien con Wanda. Si no nos peleamos cuando hice un tema con La China, por boludeces menos", añadió el artista.

Por último, L-Gante enfatizó que está pasando un excelente presenten amoroso con la mediática. "Estoy bien y se siente piola estar bien. Te da ganas de brindarle amor a la otra persona. Buscando estar de la mejor manera con la otra persona es también darse amor propio", cerró.