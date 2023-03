Tamara Paganini muy dura sobre la detención de Marcelo Corazza: "Si me demuestran que tocó a un hijo mío le pego un tiro en la frente"

Luego, la semifinalista de Gran Hermano 2002, que llegó a la final con Corazza, ganador en aquel entonces, disparó una dura frase sobre lo que sucedería en caso de que se demuestre la culpabilidad del productor.

Embed

"Ahora, si el día de mañana a mi me demuestran que Marcelo estuvo tocando a mi hijo de 14 años yo le doy un tiro en la frente, perdón si incito a la violencia pero es lo que a mi me pasaría", aseguró Tamara, muy dura contra Corazza.

Durante la tarde, Tamara habló en Intrusos (América TV) y aseguró "me enteré por un productor. Y dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error. Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un 'perejil'".

image.png

El video del momento en que detuvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza por "corrupción de menores"

Este lunes, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad detuvo al primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza, por una causa que investiga "corrupción de menores", y hace instantes, en Intrusos (América TV), mostraron el video de su detención.

Según la investigación, esto ocurrió con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos el año 1999 a la fecha.

Embed

Como resultado de los allanamientos, se investigaron seis domicilios y fueron detenidas cuatro personas, una de ellas el histórico productor de Telefe, conocido también como el "Gran Primo", quien reemplaza en el confesionario a Gran Hermano cuando la voz oficial (Rodolfo Valss) no se encuentra disponible.

Hace poco, tras la salida de Alfa, Corazza fue noticia tras recibir un impacto en la espalda en la puerta de los Estudios Pampa, mientras se estaba desarrollando una manifestación del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).