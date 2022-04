Tamara Paganini reveló el terrible problema que sufrió cuando salió de Gran Hermano

"Hoy el hater te escribe y le dices si, chau y listo, pero en ese momento el hater te escupía literalmente, eran sus gallos en la cara. Era por la calle, como de ir caminando con mi novio de la mano y que alguien de 20 años, cruzarme el paso, pararse delante y decirme pu... de mier...".

image.png Tamara Paganini en Gran Hermano

"Eran de tirarme piedras y romperme las ventanas de mi casa, me tenía que vestir de hombre en la calle. Tenía el gorrito, incluso tenía barba postiza, yo en ese momento no tenía las lolas que tengo ahora, tenía poquito e incluso me ponía faja y caminaba a lo chabón", afirmó la bailarina.

Entonces, contó que decidió alejarse pero fue peo: "Así viví años y años de mi vida. En realidad mi primer ataque, fue irme, desaparecer y que me trague la tierra, no podía creer lo que estaba pasando con mi vida, pero no entendía en ese momento que era imposible irme".

"Me fui a vivir a Córdoba y pensé que alejarme de los medios, como tanta gente quería ser famosa, digo bueno, una que no quiere bueno, me salió el tiro por la culata, era como la figurita difícil. Desaparecí por un momento".

Las noticias le crearon algunos problemas familiares: “Mis viejos no sabían que yo bailaba en los boliches, era medio pionera también para la época, en esa época recién empezaban a bailar las chicas en los boliches, era otro momento que eso era cabaret, en ese momento empezó a implementarse en boliches".

Tamara Paganini contó de qué vive a 21 años de Gran Hermano

La primera edición del reality Gran Hermano fue un verdadero éxito en la pantalla y tuvo a varios puntos altos y polémicos dentro de la casa como Gastón Trezeguet y Tamara Paganini, quien hace unos meses apareció con hematomas debajo de los ojos y aclaró por qué.

En las últimas horas quien sorprendió desde su cuenta de Instagram fue La India Tamara Paganini, subcampeona de aquella primera edición del reality que se emitió por Telefe, quien contó de qué vive a 21 años de GH.

"Según los haters soy millonaria. En mi Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata", indicó Tamara en un video donde aclaró a qué se dedica en la actualidad tras la explosión en los medios.

"Hace ya más o menos 8 años estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”, precisó Paganini sobre su actual trabajo.

Y añadió sobre su función: “Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes, informalos, tomarles los datos”.

“Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas puteadas, y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan”, expresó La India.

Y comentó sobre una dura experiencia en su trabajo: “En época de Covid-19 me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho, el hijo de la mujer había muerto y se puso muy mal. Me dijo: ‘Mi hijo falleció hace una semana, quién sos que me llama para hablarme de mi hijo’. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle”.