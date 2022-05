Tamara Pettinato disparó duro contra Luciana Salazar y su guerra declarada a Martín Redrado

Bendita captura.jpg Tamara Pettinato sobre la actitud de Luciana Salazar con Martín Redrado: "Lo que está haciendo ella es extorsivo".

Pero luego de algunas bromas sobre la cuestión donde deslizó que Salazar anda microfoneada por la vida, Tamara Pettinato disparó "¡No se hace eso! Lo que está haciendo ella es extorsivo", refiriéndose a las grabaciones que ha hecho la rubia.

Pero no conforme con ello, la hija de Roberto Pettinato agregó filosa "Porque después de que habló Redrado, salir a decir 'tengo esto, pasó esto, voy a contar, no voy a contar, pero si él pone la plata me callo…'. Es extorsivo lo que hace".

Martín Redrado habló por primera vez de la paternidad de Matilda y desafió a Luciana Salazar

Martín Redrado habló por primera vez de la paternidad de Matilda, la versión por la que fue señalada Luciana Salazar, de que es el padre de la nena.

“Luciana tomó una decisión en su momento que yo acompañé, que yo respeté y yo apoyé en su momento mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé, los tomé cuando era pareja”, explicó el economista.

Luego destacó: "Ya no lo soy más y no tengo ningún compromiso que cumplir aparte de los que cumplí, que ya son muchos. Aparte seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie, a nuestra familia ni a nadie de los involucrados”.

“Estoy dispuesto a responder todas las preguntas pero no soy el padre de Matilda”, concluyó Martín Redrado.