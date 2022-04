La firme postura de Tamara Pettinato tras las denuncias contra su padre

image.png

"Me acostaba y me manoseaba", mencionó la mujer de Dady Brieva. "Yo lo esquivaba. Trataba de tener el menor contacto posible con él. Y él buscaba la forma de cruzarme. Estábamos armando una coreografía y se metía. No le importaba nada", siguió.

“Me acorralaba y me chupaba la espalda”, detalló la coreógrafa.

La postura de Tamara Pettinato ante las denuncias contra su padre

En una nota con Intrusos (América TV), Tamara Pettinato rompió el silencio y opinó tras las denuncias contra su padre, Roberto Pettinato.

"Lo único que cuestiono es cuando dicen: '¿cómo volvió a trabajar?'", consideró.

Embed

Tamara indicó que están juzgando a su padre de manera injusta. "Me parece que si hay gente que cometió errores en el pasado o lo que sea, no hay que censurarlo para siempre y no darle otra oportunidad", añadió.

La panelista justificó al accionar de su padre.

"Estamos halando de gente creía en otra generación. Uno puede ir cambiando. Yo, por ejemplo, antes me reía de algunas cosas, que ahora ya no me rio", concluyó.