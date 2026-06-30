Roberto Pettinato sorprendió al augurar que su hija Tamara será la sucesora de Susana Giménez

Con Tamara al frente de Decime algo lindo, el conductor considera que aquella intuición terminó haciéndose realidad. Sin embargo, aseguró que todavía tiene una predicción aún más ambiciosa sobre el futuro de su hija en la televisión argentina. "Ahora le digo: 'Vos vas a ser la nueva Susana Giménez'. Y yo creo que lo va a ser", afirmó con total convicción, dejando en evidencia la enorme confianza que tiene en su crecimiento profesional.

¿Qué dijo Tamara Pettinato del escándalo de Flor Peña en Luzu TV?

Tamara Pettinato se sumó a la ola de declaraciones que generó el escándalo del momento: la salida de Florencia Peña de Luzu TV luego de protagonizar un fuerte error al aire al informar falsamente el fallecimiento de Jorge Messi, el papá del capitán de la Selección Argentina. La conductora habló con PrimiciasYa (América TV) y defendió a la actriz por la decisión que tomó Nico Occhiato de cortar el vínculo que la unía con la empresa, como también a sus productores.

"Creo que fue exagerada la reacción. La única explicación que le encuentro es que es Messi y su familia. Occhiato tiene una amistad y habrá priorizado eso; no le encuentro otra explicación", expresó Tamara, dejando en claro que, a su entender, la magnitud de las consecuencias estuvo directamente relacionada con la relevancia pública de la familia del capitán argentino y no únicamente con el error cometido al aire.

Además, cuestionó la severidad de la medida y planteó que el desenlace habría sido distinto si el involucrado no hubiese sido alguien tan cercano a Messi: "Me parece fuerte que, automáticamente, por decir una noticia que estaba circulando, que se venía diciendo, que ella la haya dicho al aire, la echen a ella y dejen gente sin trabajo. No lo entiendo. Si nombraba a otra persona, no hubiese pasado lo mismo". Finalmente, concluyó que la última palabra estuvo en manos del fundador de Luzu TV, quien meses atrás había confiado en Flor Peña para liderar El Show del Verano: "El que toma la decisión de sacarla es Nico Occhiato, que es el mismo que también le dio el programa al principio".