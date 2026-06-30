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¿NO SERÁ MUCHO?

Roberto Pettinato sorprendió al augurar que su hija Tamara será la sucesora de Susana Giménez

Roberto Pettinato habló del presente profesional de su hija Tamara y la comparó con la diva de los teléfonos, Susana Giménez.

30 jun 2026, 13:00
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Roberto Pettinato habló con orgullo del gran presente profesional que atraviesa su hija, Tamara Pettinato, quien actualmente está al frente de Decime algo lindo, el programa que conduce por Canal 9. En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), el conductor recordó que desde hace muchos años estaba convencido de que ella tenía todas las condiciones para convertirse en una figura de la televisión y reveló con qué reconocidas conductoras la comparó a lo largo del tiempo.

Fiel a su estilo descontracturado, Roberto sorprendió al asegurar, entre risas, que fue él quien impulsó a Tamara a explotar su faceta como conductora. "Yo la inventé", lanzó con humor, dejando en claro que siempre confió en el talento y el carisma de su hija frente a las cámaras.

Acto seguido, recordó la primera predicción que le hizo cuando ella todavía no imaginaba un futuro en la televisión. "Yo le decía: 'Vos vas a ser la Joan Rivers el día de mañana'. Me sacó cagando, por supuesto", contó entre risas sobre la reacción de Tamara, quien en ese momento no compartía el entusiasmo de su padre.

Lejos de desistir, Roberto Pettinato explicó que nunca dejó de insistirle para que se animara a conducir un programa propio. "Con el tiempo le insistí, le insistí y le dije: 'Ya vas a ver, vos vas a conducir un programa'", relató, convencido de que tarde o temprano llegaría esa oportunidad.

Con Tamara al frente de Decime algo lindo, el conductor considera que aquella intuición terminó haciéndose realidad. Sin embargo, aseguró que todavía tiene una predicción aún más ambiciosa sobre el futuro de su hija en la televisión argentina. "Ahora le digo: 'Vos vas a ser la nueva Susana Giménez'. Y yo creo que lo va a ser", afirmó con total convicción, dejando en evidencia la enorme confianza que tiene en su crecimiento profesional.

¿Qué dijo Tamara Pettinato del escándalo de Flor Peña en Luzu TV?

Tamara Pettinato se sumó a la ola de declaraciones que generó el escándalo del momento: la salida de Florencia Peña de Luzu TV luego de protagonizar un fuerte error al aire al informar falsamente el fallecimiento de Jorge Messi, el papá del capitán de la Selección Argentina. La conductora habló con PrimiciasYa (América TV) y defendió a la actriz por la decisión que tomó Nico Occhiato de cortar el vínculo que la unía con la empresa, como también a sus productores.

"Creo que fue exagerada la reacción. La única explicación que le encuentro es que es Messi y su familia. Occhiato tiene una amistad y habrá priorizado eso; no le encuentro otra explicación", expresó Tamara, dejando en claro que, a su entender, la magnitud de las consecuencias estuvo directamente relacionada con la relevancia pública de la familia del capitán argentino y no únicamente con el error cometido al aire.

Además, cuestionó la severidad de la medida y planteó que el desenlace habría sido distinto si el involucrado no hubiese sido alguien tan cercano a Messi: "Me parece fuerte que, automáticamente, por decir una noticia que estaba circulando, que se venía diciendo, que ella la haya dicho al aire, la echen a ella y dejen gente sin trabajo. No lo entiendo. Si nombraba a otra persona, no hubiese pasado lo mismo". Finalmente, concluyó que la última palabra estuvo en manos del fundador de Luzu TV, quien meses atrás había confiado en Flor Peña para liderar El Show del Verano: "El que toma la decisión de sacarla es Nico Occhiato, que es el mismo que también le dio el programa al principio".

     

 

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