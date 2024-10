Tefi Russo ventiló una tremenda anécdota sexual y fulminó a El Pollo Álvarez

Embed

Tefi mencionó que el amor nació poco a poco. "No me gustó hasta un tiempo de salir con él", agregó.

Migue quiso ir más a fondo y preguntó por el primer encuentro sexual entre ellos. La cocinera lo dejó mudo al relatar que fue algo para el olvido.

"Fue en su departamento. Al principio, no cog... bien. En medio del sexo me decía: 'yo ya estoy'", detalló, ante el asombro de todos en el programa. "Entonces, lo agarré un día y le dije: 'acá hasta que no salga la lech... esto no se termina'", remató.

El mal momento de Pollo Álvarez en vivo: "Qué difícil"

En un giro inesperado durante el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV, el conductor Pollo Álvarez se encontró en el centro de una broma pesada. Álvarez está reemplazando a Nico Occhiato, quien se encuentra de vacaciones en Italia junto a Flor Jazmín, y el episodio en cuestión se convirtió en un momento de tensión en vivo.

Mientras Álvarez conducía el programa, sus compañeros, Santi Talledo, Momi Giardina y Martín Garabal, decidieron realizar una broma en la que fingieron que un espectador de la tribuna se había atragantado con un maní. Con un despliegue de nerviosismo y preocupación, los integrantes del programa realizaron una simulación de maniobra de Heimlich para "rescatar" al supuesto espectador.

La broma no tardó en desbordar la incomodidad de Pollo Álvarez, quien, visiblemente alterado, pidió que "nos saquen del aire así lo atienden bien". Una vez que el equipo confirmó que "era una joda", el conductor no pudo contener su malestar y, en un gesto de desesperación, se llevó las manos a la cara como si estuviera llorando, e incapaz de soportar la situación, exclamó un insulto frente a la cámara.