El Pollo Álvarez y una increíble declaración de amor a Tefi Russo: "Esta mujer..."

Y continuó: "Elegí este tema porque si le tengo que dedicar un tema a Tefi es este, y la verdad es que es una mina que no sólo la amo mucho sino que me hace muy bien. Así que como puedo, se lo agradezco. Esta mujer a mi me hizo mucho bien. Es lo más, acompaña, me empuja, en los dolores que uno tiene ella emparcha y me permite seguir", dijo emocionado.

"Ella me enseña muchas cosas que yo no sabía, no sabría no estar con ella. La amo", cerró en su declaración y recordó cómo comenzó todo.

"Cuando la conocí yo estaba en mi versión anterior, cuando vino al programa después la llame, al principio no quería saber nada... me veía como un touch and go pero después me aceptó una cena y acá estamos. Tres años de casados", concluyó sobre la relación con la chef también conocida como "Inutilísimas", que la rompe en las redes con sus recetas.

Gimena Accardi se quebró al recordar a su mamá e hizo una profunda reflexión: "Me hubiese gustado..."

Este jueves, el disco de la vida de Gimena Accardi en Noche al Dente (América TV) tocó la fibra más íntima de la actriz, que no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar a su madre, quien murió cuando ella tenía 18 años.

"Aquellas pequeñas cosas", interpretada por Joan Manuel Serrat, fue el punto de partida para que la actriz rememore los momentos más lindos que vivió con su mamá, y todo lo que hubiese querido vivir con ella si no partía a tan temprana edad hacia otro plano.

"Esta canción me lleva a mi infancia... bueno, me quebré", comenzó con lágrimas en sus ojos y continuó: "Perdí a mi mamá a los 18. Eran mis 18 pero no tan 18 digamos, yo no me sentía tan pequeña pero si, lo era, me di cuenta después en terapia. Me hubiera gustado tenerla más", dijo, emocionada.

"Ella murió de un cáncer fulminante... Se lo detectaron y a los cinco meses murió. En esa época Víctor Sueiro sacaba sus libros, y le pude decir en persona lo que me ayudó. Yo muy chica empecé a conectar con esos libros y él me ayudó mucho", reflexionó tras afirmar que se cruzó a la mujer del escritor en los estudios de América, lo que consideró una especie de señal.

"Yo a esa edad empecé a tener la muerte muy rápidamente, con mucho dolor pero entendiendo lo que era la vida. Me hubiera gustado compartir la cotidianeidad con ella, un mate y las charlas, que me vea con Nico", dijo.