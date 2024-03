Tensión al aire: Lucas Bertero se descompensó en vivo y fue asistido por un médico

Luego se supo que esto se debió a la impresión que le causó ver las imágenes del terrible crimen en una peluquería de Recoleta, cuando un empleado mató a su compañero de un disparo y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

"Recién se descompuso un compañero", dijo preocupada la conductora Carmen Barbieri al intentar explicar qué sucedía con Lucas Bertero.

Y Estefi Berardi, visiblemente conmovida, añadió: "Lo tengo a Lucas al lado y me escribe que no podía hablar. Y la productora me muestra el mensaje que Lucas estaba mareado y necesitaba salir ya del aire".

"Por suerte estaba el doctor Capuya acá al lado, le dije al doc que se sentía mal", añadió la panelista. El doctor por su parte llevó tranquilidad l instante: "Está bien, mejor (por Lucas). Se impresionó por las imágenes".

Luego de un rato, Bertero por suerte se recuperó y explicó qué le pasó: "La verdad es que desde que soy padre, hay cosas que no puedo soportar".

Estefi Berardi tuvo que ser atendida de urgencia por un impensado motivo: "Miedo"

La periodista Estefi Berardi contó a través de sus redes sociales el particular inconveniente de salud que tuvo durante la madrugada por el cual necesitó ser atendida de urgencia.

Con la cantidad de mosquitos que sobrevuelan Buenos Aires, y la cantigas de casos de dengue registrados, Estefi contó que tiró repelente en su cuarto para poder dormir tranquila durante la noche. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

“Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno de los mosquitos. Miedo, me re ardía”, comenzó contando la panelista en sus historias y adjuntó una imagen de su boca completamente hinchada.

Luego continuó con el relato sobre su mal momento y explicó: “Frenaba con hielo y cuando se acaba se me volvía hinchar. No sabía que tomar, las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche, la pasé súper mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”

De todas formas, no fue más que un susto por alergia, y Estefi se dirigió a la guardia donde le colocaron una inyección, y una vez que bajó la inflamación, y pudo continuar su rutina con normalidad.