Diego Ramos estalló de furia contra el conductor que reemplazó a Carmen Barbieri: "Si va él, yo no voy"

Sin embargo, según Yanina Latorre, todo cambió cuando una noche antes del reemplazo le avisaron a Ramos que el Pollo Álvarez iba a tomar el lugar de Barbieri.

“La producción sabia hace como más de dos meses, que un día en particular Diego no iba a asistir al programa por compromisos laborales. El día que faltaba Diego, sale un posteo en Twitter del Pollo Álvarez diciendo que a partir de mañana iba a conducir Mañanísima”, contó la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Y agregó: “Esta mañana Diego Ramos escribió un mensaje a la producción: '¿Hoy quién va a conducir? ¿El Pollo Álvarez o yo?'. Inmediatamente le responden desde la producción 'El Pollo Álvarez'. 'Entonces yo no voy', les contestó. Y la respuesta no fue 'no vengas'. Eso, sin duda, a Diego lo molestó".

El Pollo Álvarez se metió en la escandalosa pelea entre Cinthia Fernández y el Negro Oro ¡Y tomó partido!

Joaquín El Pollo Álvarez opinó sobre las recurrentes y escandalosas peleas que su ex compañera, Cinthia Fernández, tuvo por estos días con Oscar "El Negro" González Oro en el aire de Nosotros a la mañana (El Trece), el ciclo que lo tuvo como conductor hasta hace un par de semanas.

De visita en Socios del espectáculo junto al Chino Leunis, para promocionar el debut de Poco correctos, Álvarez fue consultado por los incómodos encontronazos de la mediática con el histórico locutor. Y puntualmente por el escándalo desatado en medio de la entrevista a Andrés Nara, donde Cinthia terminó llorando a los gritos y amenazando con renunciar.

Negro Oro Cinthia Fernández.jpg

"Son momentos incomodísimos para cualquier persona. Son momentos incómodos para el grupo. Para mí, entre los equipos se tienen que llevar bien, porque si no, no fluye" comenzó argumentando El Pollo, y remarcó: "Yo a Cinthia Fernández la amo, porque esa vehemencia que tiene para pelearse, en este caso con el Negro Oro, es la misma que tiene para defenderme a mí".

En tanto, sobre la actitud del Negro Oro para con Cinthia, Paula Varela deslizó que "En un punto, el conductor tiene que marcar las reglas". Pero Álvarez retrucó: "No estoy tan de acuerdo con eso. A mí me parece que los conductores y las conductoras manejan el programa, pero, al fin y al cabo, lo hacen los equipos".

Así, cuando repasaron el aguerrido accionar de Cinthia Fernández como panelista, El Pollo Álvarez claramente la defendió asegurando que "Cinthia es justiciera". Y concluyó contundente expresando: "Después, hay que ver si tiene razón o no. A mí, a lo largo de estos meses que he trabajado con ella, me ha demostrado, con otros gestos, que es un minón. Es buena mina, más allá de que todos la queremos en un equipo".