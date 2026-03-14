Santiago del Moro reveló cuándo entra el reemplazo de Carmiña a Gran Hermano tras su escandalosa expulsión

El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2026 durante una charla informal entre los jugadores. En ese momento nadie dentro de la casa dimensionó la gravedad de lo que había dicho, pero cuando el video comenzó a circular en redes sociales el escándalo explotó y rápidamente aparecieron pedidos de expulsión inmediata.

Horas después, durante la emisión nocturna del programa, Santiago del Moro comunicó la sanción en vivo. Allí, la voz de Gran Hermano fundamentó la decisión de la producción y dejó una frase contundente sobre lo ocurrido: “La discriminación no forma parte del juego”.

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La medida fue la sanción máxima contemplada por el reglamento del reality y se aplicó a menos de tres semanas del inicio de esta edición. Tras conocerse la decisión, Masi abandonó la casa por la llamada “puerta giratoria”, sin valija y sin la posibilidad de despedirse extensamente de sus compañeros.

Antes de retirarse, la participante se acercó a Mavinga para pedirle disculpas por lo sucedido y explicar su postura. “Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal”, le dijo.

Luego agregó: “Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningún problema contigo. Lo hablaremos afuera”.

En medio de toda esta repercusión, este viernes por la noche Santiago Del Moro utilizó sus redes sociales -donde cuenta con casi 6,5 millones de seguidores- para llevarles tranquilidad a los fanáticos del reality y confirmar cuándo ingresará la persona que reemplazará a la participante expulsada.

A través de sus Instagram Stories, el conductor compartió una imagen de unas manos femeninas pintándose las uñas y anunció: “Confirmado, inreso nueva jugadora este domingo 22:15 hs. Prepárense. Todo es #GranHermano”.

De esta manera, la casa más famosa del país volverá a abrir sus puertas este domingo para recibir a una nueva jugadora que llegará dispuesta a cambiar el tablero del juego en una de las semanas más turbulentas que vivió el reality desde su comienzo.

IG Santiago del Moro - cuándo ingresa el reemplazo de Carmiña a GH

Cómo fue el pedido de disculpas de Carmina Masi al quebrarse en medio del escándalo que la dejó afuera de Gran Hermano Generación Dorada

Luego de su controvertida expulsión de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Carmiña Masi reapareció públicamente en el living de Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano en el mismo canal. En ese espacio, ya lejos del encierro y del ritmo intenso del reality, la ex participante se permitió hablar con franqueza sobre lo ocurrido, reconoció sus errores y también abrió su corazón para contar aspectos muy íntimos de su vida.

Durante la entrevista, Carmiña se mostró sensible desde el comienzo y eligió rescatar algo positivo de la experiencia vivida en la casa más famosa del país. “No hay mal que por bien no venga”, expresó con sinceridad, dando a entender que atraviesa un momento de reflexión personal tras todo lo sucedido. En ese sentido, aseguró que su intención es aprender de lo ocurrido y revisar las actitudes que tuvo mientras formaba parte del juego.

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Al ver nuevamente las imágenes del episodio que derivó en su salida del programa, la paraguaya no disimuló su incomodidad ni el impacto que le generan esas escenas. “Fue terrible lo que dije. Las veces que veo el material me da mucha vergüenza ver lo que hice y lo que dije”, reconoció, visiblemente afectada por la situación.

En otro tramo de la charla, Masi quiso dejar en claro su postura frente a las acusaciones que recibió tras el conflicto dentro de la casa. Según explicó, no se considera una persona racista y aseguró que con Jenny Mavinga mantenía una relación cercana durante la convivencia. “No me siento una persona racista, no soy racista y no me gusta esa palabra”, afirmó con contundencia.

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La conversación tomó un tono aún más emotivo cuando decidió hablar de su situación personal. Con la voz quebrada, admitió que siente que necesita acompañamiento profesional para atravesar este momento. “Yo no sabría explicarlo, necesito terapia. Nunca pude encontrar un buen psicólogo, todo el mundo tiene que hacer terapia”, confesó entre lágrimas. Luego agregó una reflexión íntima sobre sí misma: “Yo tengo el síndrome del impostor, como que yo misma me boicoteo, no sé por qué”.

En medio de esa emoción, también recordó a su padre, quien falleció cuando ella era apenas una niña. Ese recuerdo la llevó a mencionar un símbolo muy especial para ella: las mariposas amarillas. “Lo perdí a mi papá de muy chica, a los 10 años, y cuando estaba en el cementerio había una mariposa amarilla y mi mamá me dijo que era mi papá”, relató conmovida.

Finalmente, Carmiña Masi resumió su presente con una frase que refleja el sentimiento que hoy la atraviesa tras la polémica: “Me da mucha vergüenza todo”.