Santiago del Moro reveló cuándo entra el reemplazo de Carmiña a Gran Hermano tras su escandalosa expulsión
El conductor de Gran Hermano Generación Dorada anunció cómo seguirá la competencia del reality luego de la controvertida salida de la participante paraguaya por sus comentarios discriminatorios. Aquí, la palabra de Santiago del Moro.
14 mar 2026, 10:56
Santiago del Moro reveló cuándo entra el reemplazo de Carmiña a Gran Hermano tras su escandalosa expulsión
A poco más de 48 horas de la escandalosa expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Santiago del Moro confirmó cuándo ingresará al juego la persona que ocupará el lugar que dejó vacante la participante paraguaya.
La salida de Masi se produjo a mediados de esta semana luego de que realizara comentarios racistas y discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga, lo que derivó en una fuerte polémica y en la posterior decisión de la producción del reality de expulsarla de manera inmediata.
El conflicto estalló tras la viralización de un video en el que se ve a Masi observando a Mavinga mientras bailaba en el patio de la casa. En ese contexto, lanzó una frase que generó indignación tanto dentro como fuera del programa.
“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó la participante, en un comentario que aludió directamente a la esclavitud y que provocó un repudio masivo en redes sociales.
El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2026 durante una charla informal entre los jugadores. En ese momento nadie dentro de la casa dimensionó la gravedad de lo que había dicho, pero cuando el video comenzó a circular en redes sociales el escándalo explotó y rápidamente aparecieron pedidos de expulsión inmediata.
Horas después, durante la emisión nocturna del programa, Santiago del Moro comunicó la sanción en vivo. Allí, la voz de Gran Hermano fundamentó la decisión de la producción y dejó una frase contundente sobre lo ocurrido: “La discriminación no forma parte del juego”.
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La medida fue la sanción máxima contemplada por el reglamento del reality y se aplicó a menos de tres semanas del inicio de esta edición. Tras conocerse la decisión, Masi abandonó la casa por la llamada “puerta giratoria”, sin valija y sin la posibilidad de despedirse extensamente de sus compañeros.
Antes de retirarse, la participante se acercó a Mavinga para pedirle disculpas por lo sucedido y explicar su postura. “Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal”, le dijo.
Luego agregó: “Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningún problema contigo. Lo hablaremos afuera”.
En medio de toda esta repercusión, este viernes por la noche Santiago Del Moro utilizó sus redes sociales -donde cuenta con casi 6,5 millones de seguidores- para llevarles tranquilidad a los fanáticos del reality y confirmar cuándo ingresará la persona que reemplazará a la participante expulsada.
A través de sus Instagram Stories, el conductor compartió una imagen de unas manos femeninas pintándose las uñas y anunció: “Confirmado, inreso nueva jugadora este domingo 22:15 hs. Prepárense. Todo es #GranHermano”.
De esta manera, la casa más famosa del país volverá a abrir sus puertas este domingo para recibir a una nueva jugadora que llegará dispuesta a cambiar el tablero del juego en una de las semanas más turbulentas que vivió el reality desde su comienzo.
Cómo fue el pedido de disculpas de Carmina Masi al quebrarse en medio del escándalo que la dejó afuera de Gran Hermano Generación Dorada
Luego de su controvertida expulsión de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Carmiña Masi reapareció públicamente en el living de Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano en el mismo canal. En ese espacio, ya lejos del encierro y del ritmo intenso del reality, la ex participante se permitió hablar con franqueza sobre lo ocurrido, reconoció sus errores y también abrió su corazón para contar aspectos muy íntimos de su vida.
Durante la entrevista, Carmiña se mostró sensible desde el comienzo y eligió rescatar algo positivo de la experiencia vivida en la casa más famosa del país. “No hay mal que por bien no venga”, expresó con sinceridad, dando a entender que atraviesa un momento de reflexión personal tras todo lo sucedido. En ese sentido, aseguró que su intención es aprender de lo ocurrido y revisar las actitudes que tuvo mientras formaba parte del juego.
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Al ver nuevamente las imágenes del episodio que derivó en su salida del programa, la paraguaya no disimuló su incomodidad ni el impacto que le generan esas escenas. “Fue terrible lo que dije. Las veces que veo el material me da mucha vergüenza ver lo que hice y lo que dije”, reconoció, visiblemente afectada por la situación.
En otro tramo de la charla, Masi quiso dejar en claro su postura frente a las acusaciones que recibió tras el conflicto dentro de la casa. Según explicó, no se considera una persona racista y aseguró que con Jenny Mavinga mantenía una relación cercana durante la convivencia. “No me siento una persona racista, no soy racista y no me gusta esa palabra”, afirmó con contundencia.
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La conversación tomó un tono aún más emotivo cuando decidió hablar de su situación personal. Con la voz quebrada, admitió que siente que necesita acompañamiento profesional para atravesar este momento. “Yo no sabría explicarlo, necesito terapia. Nunca pude encontrar un buen psicólogo, todo el mundo tiene que hacer terapia”, confesó entre lágrimas. Luego agregó una reflexión íntima sobre sí misma: “Yo tengo el síndrome del impostor, como que yo misma me boicoteo, no sé por qué”.
En medio de esa emoción, también recordó a su padre, quien falleció cuando ella era apenas una niña. Ese recuerdo la llevó a mencionar un símbolo muy especial para ella: las mariposas amarillas. “Lo perdí a mi papá de muy chica, a los 10 años, y cuando estaba en el cementerio había una mariposa amarilla y mi mamá me dijo que era mi papá”, relató conmovida.
Finalmente, Carmiña Masi resumió su presente con una frase que refleja el sentimiento que hoy la atraviesa tras la polémica: “Me da mucha vergüenza todo”.