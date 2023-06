Tensión en vivo en C5N: Mariana Brey enfrentó a los piqueteros de Jujuy y se peleó con Brancatelli

"Si gobierna la oposición pasa lo que vemos en Jujuy", remarcó Mariana. "¿Vos de qué lado estás? Contame así entiendo tu mirada", le preguntó Brancatelli.

"Yo estoy del lado de la gente y que hoy no te corten la 9 de Julio y no pase lo de Jujuy", indicó Mariana. "En Jujuy la gente está reclamando otra cosa pero no le hagamos perder tiempo a Pablo y después opinamos nosotros en la mesa", le dijo Brancatelli.

"No invito a una discusión, simplemente le preguntaba si lo que ve es una represión o no ve gente que está prendiendo fuego y tirando piedras. Lo mismo que pasó acá hace poco y resulta ser un atentado, ahora si pasa del otro lado no es un atentado, pasa porque reprimen. Y yo veo que aparece la policía porque prenden fuego todo. ¿Qué haces? ¿Dejas que prendan fuego Jujuy? ¿Qué se hace?", le consultó la panelista a Pablo Moyano.

"Ustedes son periodistas, ¿no entienden lo que está pasando? No voy a explicar cómo fue", explicó el sindicalista.

"Veo mucho político que está gobernando haciendo política desde Twitter, no los veo viajando a Jujuy para tomar algún tipo de medida o sentarse a dialogar", le marcó Brey.

"Que se haga cargo cada político, yo no fui porque se suspendió el vuelo", se defendió Moyano. "No es su tarea pero está invitando a un paro nacional, no se puede parar el país por cualquier cosa", le dijo Brey y Moyano se terminó retirando del móvil.

"Respetemos a los invitados Mariana, tenemos un móvil", marcó Brancatelli, apoyado en su postura por Mauro Federico. Y Mariana Brey explicó: "No lo estoy atacando, le estoy preguntando, está invitando a un paro nacional. ¿Vos estás de acuerdo con esa forma de reclamo?".

La CGT en "alerta" por la crisis en Jujuy: acusó a Gerardo Morales de defender reforma constitucional "a los tiros"

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles la represión a las protestas sociales en Jujuy, se declaró en estado de "alerta" y acusó al gobernador Gerardo Morales de "no dialogar" y de pretender el "absurdo" de "defender" su reforma de la Constitución provincial "a los tiros".

"Esto tiene que ver con el absurdo de establecer una norma y defenderla a los tiros. Argentina tiene que vivir pacíficamente. No es ni a los tiros ni con represión", aseguró el cotitular de la CGT, Héctor Daer, durante una conferencia de prensa desarrollada en la sede de la central sindical de la calle Azopardo.

Del encuentro también participaron los secretarios generales, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y otros dirigentes gremiales. Daer afirmó además que, frente a la crisis política en Jujuy, la CGT tomará "todas las medidas necesarias de acuerdo a como se vayan desenvolviendo las situaciones".

Sostuvo que la CGT ve con "mucha tristeza" la extendida represión policial que ya lleva varios días ordenada por Morales sobre los manifestantes, especialmente a lo ocurrido en la jornada de ayer, que dejó 53 detenidos y heridos graves.