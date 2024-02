Terminante decisión de Licha con Martín Ku después que salvó a Furia en Gran Hermano

Por su parte, la uruguaya tiene otra visión de la decisión de juego que tomó el Chino: “No lo veo como traición, sino como que no hubiera actuado así”.

“Creo que fue una muy buena jugada pero no la comparto porque no voy por ese lado, y eso se lo dejé en claro. Le dije, ‘amigo, yo te rebanco, pero yo no voy a jugar así, que vamos a seguir siendo mejores amigos, pero no vamos a jugar juntos’”, aseguró Licha.

A lo que ella le consultó: “¿Estás jugando solo ahora?”. Y él respondió: “Ahora no me queda otra que jugar solo”. Y Rosina le dijo: “¿Viste que sos bandido? ¿Ves que sos bandido un bandido bárbaro?”.

A lo que él reflexionó: “Sé que acá tengo mucha gente en la cual apoyarme. Porque me llevo bien con casi todos. Pero sí, quizás la diferencia del Chino y yo es que en el último tiempo que me acerqué a Furia, no fue por una estrategia de juego".

"Le quería dar una segunda oportunidad a una persona que no creo que sea mala, sino que creo que es una buena persona. Fue sentido. Me gustaría poder ser amigos. ¿Por qué no?”, cerró Licha sobre su valoración de Furia.

Furia se sacó y le gritó a Santiago del Moro en pleno aire y disparó contra la producción de Gran Hermano

Después de la furibunda pelea entre Juliana Scaglione y Manzana, Gran Hermano le llamó la atención a Furia en el confesionario por sus constantes malos modos e insultos.

Al tiempo que minutos antes de que Martín Ku anunciara que la salvaba de la placa final, volvió a discutir con el tucumano y terminó gritándole a Santiago del Moro.

“El público todo lo ve y va a elegir”, deslizó el conductor del reality antes de que el Chino decidiera la conformación final de la placa de nominados.

“Obvio, háganlo mierda, háganlo mierda o sino me voy yo, corta, me voy yo”, gritó entonces Furia mirando el televisor del living con el que interactúan con del Moro, refiriéndose a Manzana claramente.

Algo nervioso y descolocado por la situación en pleno vivo, Santiago se rio como para calmar las aguas, pero la doble de riesgo, lejos de calmarse, se levantó del sillón y siguió gritando: “Yo no me como los mocos y no me digan que me calle, harta estoy”.

“Bueno, basta”, intervino nuevamente el conductor tratando de ordenar el aire del programa, que debía continuar con su dinámica habitual.

En tanto, antes de volver a sentarse en su lugar la furiosa hermanita le habló a quien fue su mejor amiga dentro de la casa, Catalina Gorostidi, que quedó eliminada dos semanas atrás:“Volvé boluda, volvé”.