Thelma Fardin lleva su denuncia a Juan Darthés ante la ONU

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin.

Embed

Y además se refirió a las versiones que circularon en los últimos días relacionadas con el juicio contra Juan Darthés y desmintió que se haya anulado o se haya declarado inválido.

"La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", precisó.

"Yo creo que ningún juez se atrevería a decir que es inocente con la cantidad de pruebas presentadas. Están ganando tiempo, pero de ninguna manera se anuló el juicio", fundamentó la actriz.

Y cerró: "A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país".

thelma fardin.jpg

Dady Brieva recordó angustiado la escena de abuso sexual que grabó con Thelma Fardin

Dady Brieva estuvo en el programa Es por ahí, América TV, y se mostró conmovido al aire al recordar cómo fue grabar una escena de abuso sexual con Thelma Fardin en la serie que protagonizan junto a Laura Oliva.

El actor que interpreta a un profesor que abusa de su alumna, recordó cómo fue grabar esa fuerte escena con la actriz, quien denunció a Juan Darthés en la vida real por abuso sexual, causa que está en juicio.

image.png

"Fue muy fuerte. La escena fue de una alumna que era ella que es violada por su profesor. Aparte, yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí pero no creí que me iba a afectar tanto. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso", indicó Dady Brieva, visiblemente movilizado.

Y apuntó: "Lo charlamos previamente y ella(Fardin)me tranquilizaba más a mí. No hago bien en decirlo, pero al final ella hace un alegato a mí, que aparentemente no tendría la oportunidad de hacerlo con la persona que pasó, así que cumplí como ese lugar".

"Fue muy fuerte, muy difícil, y yo no quería hacerlo, La Chipi me convenció. Está bueno que aparezca el varón en una historia visibilizada para que no quede en el recuerdo. Hubiese sido más fácil hacer otra cosa", remarcó el actor. Y cerró: "Ella es muy pendeja y me sorprendió que la lleva muy bien", finalizó Brieva.