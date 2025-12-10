Luis Ventura, indignado por una información falsa sobre la salud de su hijo: "¡Es una operación!"

Con estas declaraciones, el presidente de APTRA dejó en claro que llevará el tema a un terreno legal y que buscará determinar quiénes están detrás de esta campaña que, según él, apunta directamente a su familia. Su compromiso es avanzar “hasta las últimas consecuencias”, especialmente por el daño emocional que, asegura, intentaron provocar utilizando la salud de su hijo.

¿Qué dijo Luis Ventura de la detención de Morena Rial?

Luis Ventura siempre reconoció tener una especial debilidad por las hijas de Jorge Rial. Durante años, ambos periodistas fueron amigos íntimos y compartieron numerosos momentos en familia. Incluso después del fuerte enfrentamiento que terminó rompiendo aquella relación, Morena y Rocío mantuvieron un buen vínculo con el presidente de APTRA.

Con el paso del tiempo, fue Morena quien más se acercó a él, al sentir que encontraba la contención que tal vez no lograba con su padre. Ventura, en ese contexto, la acompañó, la defendió y la ayudó en todo lo que estuvo a su alcance. Sin embargo, la relación se quebró cuando la joven quedó embarazada por segunda vez y le confió la noticia. El periodista decidió hacerla pública, lo que generó su inmediato enojo.

Ese episodio derivó en un enfrentamiento mediático que terminó en la Justicia. Fue entonces cuando Jorge Rial demandó a Ventura con el objetivo de proteger a sus hijas. El conductor de Secretos Verdaderos (América TV) recordó aquel momento con crudeza: "Él dijo que yo hacía un aprovechamiento psicológico de Morena pero, ¿qué puedo hacer yo si cuando pasaba algo me venían a buscar?", expresó en una entrevista con Mujeres Argentinas.

Aunque actualmente no mantiene contacto con ellas, Ventura confesó que conserva un cariño especial. Y por ese mismo afecto decidió no pronunciarse sobre los problemas personales que enfrenta Morena. "Tanto ella como Rocío, que es mi ahijada, me pidieron que no hablara más de ellas en los medios y las voy a respetar", señaló con firmeza.

Frente a la insistencia de los periodistas, Ventura no modificó su postura. "Me entristece. Es todo lo que voy a decir. No quiero seguir respondiendo. Voy a respetar el deseo de ellos porque en algún momento, sin haber participado de algunas cosas, me tuve que comer una demanda de Jorge Rial porque dijo que estaba haciendo un aprovechamiento psicológico de su hija", recordó.

De este modo, Luis Ventura dejó claro que, aunque conserva un afecto genuino por Morena y Rocío, ha decidido mantenerse en silencio y al margen, cumpliendo el pedido de las jóvenes y evitando nuevos conflictos con Jorge Rial.