Gran Hermano 2022: fuerte video de dos participantes hablando sobre su experiencia con las drogas

En el video se escucha a Tomás decirle a Thiago, "los vicios son malos", y le aseguró que "me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mi es un vicio, me encanta, no me da vergüenza decirlo, pero soy consiente de que si me inyecto todo el año me muero", le dice a su compañero de la casa.

"Fumarte un porro cada dos tres días no tiene nada de malo, pero tenés que ser consiente de que si fumas todos los días te podés morir", le aconseja a Thiago, que al comienzo de la charla contó que cada tanto fuma.

El público extrañaba el reality más famoso, ya que desde que comenzó Gran Hermano 2022 (Telefe), las redes explotaron y a cada minuto se suman nuevas controversias sobre los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país. Quien se sumó a la polémica es Wanda Nara, que no sólo se encargó de despedir a los participantes, sino que este martes se dirigió directamente a una de las participantes, y la fulminó.

En sus stories de Instagram, la empresaria publicó: "Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ¡le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. CÓMO se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos".

Y agregó: "Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación".

Por último, le envió un claro mensaje a Martina: "Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento".