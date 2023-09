Tini Stoessel reveló qué hace para lidiar con los comentarios negativos en las redes sociales

"Lo hago, lo hago bastante. Selecciono los momentos en los que me meto. Hago así, cierro la persiana y vivo el presente y lo que me está pasando en mi vida, porque a veces es un poco difícil esa dualidad constante de a veces tener que salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que no son ciertas", contó la cantante.

Con un eufórico grito del público, cerró: "Durante toda mi vida me pasó y ojalá toda esa gente que sigue alimentando esas mentiras, y todas esas cosas tan espantosas, puedan hacer algo más productivo, que estar hablando de los demás, y aparte mintiendo, ¿no?".

La increíble coincidencia entre Camila Homs y Tini Stoessel que revolucionó las redes sociales

El lunes comenzó el Bailando 2023 (América) y una de las primeras parejas encargadas de abrir la pista fue la de Camila Homs. Además de la gran novedad que significaba para el programa ya que era una figura revelación, un detalle en su equipo revolucionó las redes sociales.

La modelo estuvo en pareja y tuvo hijos con el futbolista Rodrigo De Paul, quien luego pasó a ser pareja de la cantante Tini Stoessel. Si bien ambas quedaron unidas por esa situación, los internautas se dieron cuenta de una increíble coincidencia que las acercó nuevamente.

Lo cierto es que tras su presentación, en las redes comenzaron a surgir una gran cantidad de comentarios acerca del bailarín que acompañaba a la modelo, Nicolás Freitas. Todo porque descubrieron que anteriormente había trabajado como parte del staff de Tini en sus shows.

En esta ocasión, ambos realizaron una performance de mix reggaetón y eligieron el hit de María Becerra para la película Rápidos y Furiosos, Te Cura. Sin bien quedan muchas galas por delante, la pareja no logró deslumbrar al jurado y alcanzaron un total 10 puntos.