Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, otra vez juntos: "Están viendo..."

"Es la misma pulsera que usa Rodrigo de Paul y un fin de semana aparecieron con el mismo color de pelo y remera, datos, pistas...", comenzó su análisis la panelista.

Y remarcó: "Tini sufrió mucho la exposición de esta pareja más que nada por los comentarios de las mujeres". Luego, Berardi explicó el dato concreto que tiene.

“La información que a mí me llega es que ellos se estarían viendo, están viendo qué onda, a ver si hay posibilidades de retomar la relación”, sostuvo la panelista.

Y amplió: “El que está con muchísimas más ganas, que la está remando y haciendo todo lo posible es Rodrigo de Paul. Hoy te digo que están sin apurarse, van despacio”.

En tanto, Majo Martino aportó que De Paul pidió que en las reuniones del plantel de la Selección Argentina no pasen canciones de su ex así evitaba ponerse mal por la separación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.jpg Se filtró el dato que nadie imaginaba entre Tini y Rodrigo De Paul: "Está dispuesto a..."

Se conoció un angustiante momento que vivió Tini Stoessel en el Mundial Qatar 2022

Cuando estaba en pareja con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel viajó al Mundial Qatar 2022 para alentar a la Selección y al ídolo de los argentinos. El equipo de Scaloni no tuvo buen comienzo: perdieron el primer partido, ante Arabia Saudita.

Muchos fanáticos argentinos quedaron muy tristes por la derrota. Algunos responsabilizaron del traspié a la ex chica Disney, novia del jugador, a quien trataron de "mufa" por el resultado del enfrentamiento con dicho país.

En el documental Campeones, un año después (Star +), Rodrigo de Paul recordó lo difícil que fue el traspié ante Arabia Saudita. "Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí que fue no ganar el primer partido le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha”, contó.

El jugador mencionó que, antes del enfrentar a México, le hizo una recomendación a sus seres queridos, incluida la ex chica Disney. "Yo sabía que si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: ‘Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse’”, rememoró.

De Paul se lamentó por los duros comentarios que tuvo que afrontar Tini por los resultados en el Mundial. "Es una locura. Porque uno se pregunta qué tiene que ver. Hay algunas cosas que lamentablemente como sociedad tenemos que mejorar. Que direccionamos para un lado que no tiene sentido, siempre buscando culpables. Ese partido fue muy especial también por eso”, cerró.