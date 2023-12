Se conoció un angustiante momento que vivió Tini Stoessel en el Mundial Qatar 2022

En el documental Campeones, un año después (Star +), Rodrigo de Paul recordó lo difícil que fue el traspié ante Arabia Saudita. "Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí que fue no ganar el primer partido le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha”, contó.

El jugador mencionó que, antes del enfrentar a México, le hizo una recomendación a sus seres queridos, incluida la ex chica Disney. "Yo sabía que si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: ‘Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse’”, rememoró.

De Paul se lamentó por los duros comentarios que tuvo que afrontar Tini por los resultados en el Mundial. "Es una locura. Porque uno se pregunta qué tiene que ver. Hay algunas cosas que lamentablemente como sociedad tenemos que mejorar. Que direccionamos para un lado que no tiene sentido, siempre buscando culpables. Ese partido fue muy especial también por eso”, cerró.

Las señales que indican que Sebastián Yatra se acerca a Tini Stoessel tras separarse de Aitana

Desde que Sebastián Yatra se separó de Aitana tras dos años de relación, se desataron versiones de reconciliación con Tini Stoessel. Ahora, los rumores de un renacer de la pareja vuelven a cobrar relevancia.

El pasado martes en Socios del espectáculo, Paula Varela mencionó los indicios que hacen pensar que el artista colombiano estaría intentando reconquistar a la ex chica Disney.

"Hace unos días, Yatra estuvo en un recital, él presenta un tema, que le escribió a Tini, y dice unas palabras, que hacen sospechar que estarían volviendo", advirtió la panelista.

Además, Paula Varela mencionó que fue llamativo cuando él confirmó la ruptura de Aitana. "En una entrega de premios, le preguntaron por Aitana, y él dijo: 'hace un mes que estoy separado'. Lo que me dicen a mí es que Tini no quiere quedar pegada... no quiere que digan que fue una tercera en discordia, como le pasó con De Paul y Camila Homs", agregó.

Por último, la panelista mencionó que el colombiano le habría mandado mensajes a la ex Disney cuando se enteró que terminó su noviazgo con Rodrigo de Paul. "Cuando ella se separa, Yatra volvió a la carga", sentenció.