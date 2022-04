Tomás Fonzi dio los motivos por los que no estará en MasterChef Celebrity La Revancha

En este contexto, el finalista aclaró que no formará parte de este nuevo ciclo y explicó por qué para evitar cualquier tipo de especulación.

"Yo no pude participar por cuestiones laborales previas, que tenía comprometidos esos días; el programa, nuestra tercera temporada, era hasta febrero, después se estiró y estamos mediados de abril...", contó Tomás en un live para Telefe.

Además, se despidió aclarando que no formarán parte famosos ganadores, sino que hayan competido.

"La gente pensaba ‘porque Mica está, pero Tomás no, entonces seguramente ganará Tomás y Mica busca la revancha’. Y no, son dos cosas totalmente paralelas que no tienen que ver con la otra...".

"Además ya ganó Mica, ya sabemos todos, y sólo para evitar especulaciones cuento que yo no pude hacerlo por un tema de agenda", cerró en referencia a los rumores.

Tomás Fonzi

Mica Viciconte habló de la presencia de las hijas de Fabián Cubero en MasterChef

Mica Viciconte se consagró campeona de MasterChef Celebrity y contó no solo con el apoyo de Fabián Cubero sino que también estuvieron presentes las hijas de Nicole Neumann: Indiana, Allegra y Sienna, un gesto que la influencer valora, en medio de los roces continuos que mantiene con la modelo.

En una nota con Cortá por Lozano, Mica contó: “Hubo muchos nervios, más allá de que tenía un mapa de lo que tenía que hacer. Era la primera vez que estaban las chicas ahí”. “Fue consensuado”, aseguró.

“Les pregunté si querían estar, porque ellas vivieron todo mi proceso, y me dijeron ‘nosotras queremos ir’. Se pidieron las autorizaciones, fueron habilitadas y listo”, contó, sobre cómo fue el acuerdo que tuvieron con la ex pareja de Cubero.

“Ellas son parte y vivieron todo mi camino. El postre lo comieron tres días seguidos mientras lo practicaba. Fueron las ‘degustadoras’. La comida no, viste que los chicos no comen una molleja”, confesó, sobre cómo Indiana, Sienna y Allegra fueron sus jueces en su casa.

“Fue lindo, súper emotivo y mucho nervio porque estaban ahí y eso nunca se había visto, pero me parece que es parte de mi intimidad y estuvo divertido”, contó.

“No están acostumbradas porque atrás de cámara hay 150 personas e intimida, pero se la bancaron. Fueron muchas horas y fue admirable”, concluyó, sobre el apoyo de lujo que recibió en la final de MasterChef Celebrity.