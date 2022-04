Cómo reaccionó Flor Vigna ante la consagración de Mica Viciconte en Masterchef Celebrity

Mica Viciconte hizo un profundo análisis vía Instagram de su paso y coronación por el exitoso reality a pocas horas de gritar campeona.

image.png

"El día que me llegó la propuesta de @masterchefargentina dudé mucho si aceptarla o no porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", comenzó la ex Combate.

"Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas!", remarcó.

image.png

La reacción de Flor Vigna ante la consagración de Mica Viciconte

Ante el posteo en Instagram de Mica Viciconte luego de gritar campeona en MasterChef Celebrity 3, Flor Vigna comentó la publicación felicitando a su ex compañera de Combate por el logro.

"Felicitaciones (emoji de manos arriba), tremenda competidora no importa qué año leas esto", comentó la rubia en Instagram. Muy buena onda.