Tomás Holder maltrató a una productora, amagó con irse y se cruzó con el panel de Intrusos

El panelista no esquivó la cuestión y narró qué fue lo que sucedió: "No me gusta la gente patotera. No me gustó cómo la trató a Solpi. Le pidieron si por favor se sacaba la capucha, no se la quería sacar y dijo que se iba a ir".

Embed

"Tomás, esto es TV, la capucha te la tenés que sacar", le explicó Marcela Tauro. "Se me vino encima, como patoteándome", añadió Guido Zaffora. "Yo violencia cero. No quería ir porque me sentía mal, no por el tema de la capucha", argumentó el invitado.

"Lo que pasa es que tuviste un problema con tu mamá, ¿no?", señaló Pampito. "Bueno, arrancá por ahí", exclamó Karina Iavícoli, que también tuvo un cortocircuito con el ex GH.

"Tenés el ánimo.... perdón, mirame cuando te hablo", le recriminó la panelista. "Vos sos una persona que cada vez que habla de mí, me ataca", retrucó Tomás Holder.

"Te vi una sola vez, la otra vez que viniste a Intrusos Parecés un nene encaprichado. Y, si estás enojado, vas a durar poco en la TV", opinó Iavícolo. El ex GH, desafiante, remató: "Sigo acá no. La gente dirá si quiere que me vaya".

Tomas Holder.jpg

El jurado fue letal en el debut del Bailando 2023

En la noche del lunes, Marcelo Tinelli debutó con el Bailando 2023. El conductor desembarcó en América con una nueva edición de la famosa competencia. Noelia Pompa fue la encargada de abrir la pista. La bicampeona se lució en su debut en el certamen, pero la tuvo difícil con el jurado.

Moria Casán, Pampita, Ángel de Brito y Marcelo Polino fueron letales a la hora de darle una devolución.

"Se fueron muy a lo clásico, pero me dio un Bailando 2010. Creo que están para más", fue el comentario del conductor de LAM, que los calificó con un 4.

"Se nota todavía que se están conociendo. No son una pareja sólida todavía", agregó Pampita, que tuvo el voto secreto.

"Me gustó, pero no me mató. Noelia estabas como con un acelere. Voy a empezar con un rango bajo de notas", señaló La One, que le dio un 5.

Por último, Marcelo Polino también indicó que deben tratar trabajar la química en la pareja. "Nivelen la energía para afianzar a la pareja", cerró el periodista y le puso un 4.