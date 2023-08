El sorpresivo embarazo de la famosa actriz que anunciaron en Intrusos

La linda noticia la dio este lunes la periodista Laura Ubfal en el ciclo Intrusos, América Tv, donde precisó que la actriz de 41 años está en la dulce espera.

"Podemos confirmar el embarazo de Sabrina Carballo. Damián Potenza es el papá, están juntos desde el verano", informó la panelista del programa que conduce Flor de la V.

Y agregó sobre el inicio del romance hace unos meses: "El celestino de la pareja fue Carna (Jorge Crivelli)". Felicitaciones.

Cabe recordar que en la edición del reality del Trece, Sabrina Carballo compartió programa con el ex futbolista Maximiliano Chanchi Estévez, con quien tuvo un noviazgo hace muchos años durante un tiempo.

Chanchi Estévez anunció una triste noticia y reveló cómo es su relación actual con Sabrina Carballo

Sin duda, uno de los condimentos iniciales de la primera temporada de El hotel de los famosos, El Trece, fue la presencia de Sabrina Carballo y Maximiliano Chanchi Estévez, quienes fueron novios 11 años atrás. Pero la relación se quebró cuando la actriz dejó al entonces futbolista, y cada uno rehizo su vida.

De visita en Toda la vida, Net Tv, recientemente, donde repasó su experiencia en el reality, Chanchi Estévez habló de su actual situación sentimental donde confirmó su separación de la mamá de su hijo.

"Estoy separado ahora, pero ella fue realmente el gran amor. Aparte, tuvimos un hijo que es la luz de mis ojos. Estuve dos meses y medio y fue difícil separarme de él...", reveló Maximiliano, al tiempo que remarcó "Con la madre tengo una relación excelente, pero no funcionó el intento de volver. La convivencia, tal vez”.

Fue allí cuando inevitablemente salió el nombre de su ex, Sabrina Carballo, con quien compartió el encierro durante el reality. Si bien se encargó de dejar en claro que mantienen la mejor de las ondas, así como que tienen pendiente una charla, aseguró que "Es mucho decir que es el gran amor de mi vida. Estuve muy enamorado de Sabri, estuvimos 4 años juntos, con proyectos, casa, todo... Pero, realmente, el amor de mi vida fue la madre de mi hijo...".

Por último, Estévez reconoció que con su ex novia sigue en contacto: "Con Sabri hablo, de vez en cuando me dice 'Nos tenemos que juntar, me tenés que aclarar eso'. Sigue con eso", refiriéndose a su encubierta estrategia con la que la mandó al juego de la H.