Gran Hermano 2022: grave denuncia de una ex pareja de Tomás Holder por violencia

"Tengo información de una persona que lo conoce a él, que me dice que vivió la relación con él y que muchas veces tuvo ganas de hacer una denuncia, pero que su cuerpo y lo que él la intimidaba, se lo impedía. Tuvo mucho miedo y tiene mucho miedo de hablar", detalló Lucas Bertero.

"Lo que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir en potencial porque me lo está diciendo la propia víctima. Él tendría ciertas prácticas sexuales en la intimidad violentas. Esta persona, cuando se da cuenta y lo empieza a conocer en la intimidad, y ve que en repetidas ocasiones habría querido usar la violencia para tener sexo, que cuando está consentido se llama de otra manera, en este caso no", señaló.

"Dice que nunca se animó a hacer una denuncia, pero que todo lo que estamos viendo no es nada a comparación de lo que es esta persona en realidad", sumó Bertero y cerró "Además de a esta mujer tengo al abogado. La palabra es 'miedo'. La denuncia, la palabra textual es 'la denuncia es opacada por el miedo y por lo que su gran cuerpo representa para mí, casi como una amenaza'".

Gran Hermano 2022: cuánto dinero se lleva Tomás Holder por estar una semana en la casa

Tomás Holder, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022 (Telefe), quedó fuera del reality en la primera gala de eliminación. El joven oriundo de Rosario abandonó la casa más famosa del país a una semana de su ingreso.

Holder había sido nominado por sus compañeros junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Alfa Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher.

“La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”, le dijo Tomás a sus compañeros antes de irse.

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes.

Y otros se pusieron contentos porque el hombre que fue a buscar oro y millones se fue con mucho menos dinero del que pretendía. La información surgida del seno del programa indica que cada competidor recibirá 180.000 pesos por semana dentro de la casa, una cifra que podría cambiar más adelante si el ritmo inflacionario del país sigue como en la actualidad.