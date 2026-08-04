El emotivo abrazo de Darío Barassi con una participante: "Lo veía mi papá"

Pero eso no quedó ahí ya que el conductor decidió dejar el lugar donde se encontraba sentado en el centro del estudio y se acercó a abrazar a la concursante conmovido por sus cálidas palabras.

“Con todo el esfuerzo que significa para mí pararme... ¿De qué se murió Pepe? ¿Querés contarme?”, le preguntó. A lo que ella respondió: “Del corazón. Ay, vas a darme un abrazo, me muero”.

“Te quiero Pepe, vamos. Ya pasó, ya pasó. Vamos a divertirse. En honor a tu viejo, dale”, insistió Darío Barassi y luego cerró con su habitual humor: “A mí se me mueren los dos y nadie me abraza, chicos”.

Darío Barassi reveló de qué figura de la Selección Argentina está enamorada su esposa

Darío Barassi sorprendió al aire con una inesperada confesión. Durante el programa de Ahora Caigo (El Trece), el conductor contó que su esposa, Lucía Gómez Centurión, está enamorada de un jugador puntual de la Selección Argentina.

Todo comenzó cuando un concursante contó que vive en General Pacheco, muy cerca de la casa familiar de un futbolista de la Scaloneta. "Vivo a dos cuadras del actual campeón del mundo, Nicolás Otamendi", comentó orgulloso.

"Mi mujer está enamorada de Otamendi, chicos", lanzó con total naturalidad Barassi, provocando la sorpresa de los presentes y las risas en el estudio. "A mí me hace sentir que me parezco un poco", agregó entre carcajadas tras la sorpresiva confesión.