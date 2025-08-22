A24.com

La filosa opinión de Moria Casán sobre la feroz guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Que suelte..."

Tras las polémicas declaraciones de Wanda Nara donde ahora aseguró haber sufrido violencia sexual por parte de Mauro Icardi, la popular diva Moria Casán le dio con drástico consejo a la mediática. Mirá.

22 ago 2025, 09:58
La filosa opinión de Moria Casán sobre la feroz guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Que suelte..."

Este jueves Wanda Nara regresó de Estados Unidos, donde estuvo grabando la primera entrevista de la nueva temporada de La Divina Noche, el big show de Dante Gebel que próximamente se verá en la pantalla de El Trece, y no dudó en tomarse unos minutos para hacer fuertes declaraciones a la prensa contra su ex, Mauro Icardi.

Como esta escandalosa separación está mediatizada desde el día uno, lo cierto que las opiniones tanto de celebrities como desconocidos son inevitables.

Tal fue el caso de Moria Casán, quien ante las acusaciones de la mayor de las Nara asegurando haber sido víctima de violencia sexual por parte del padre de sus hijas comparándose así con la situación de Julieta Prandi, no dudó en hacer pública su postura frente al tema que no deja de ocupar a la farándula desde que se desató el Wandagate allá por octubre de 2021.

Asidua internauta y acostumbrada a decir lo que piensa desde su cuenta de X, lo cierto es que Moria Casán no pasó por alto el posteo del periodista Nacho Rodríguez, quien con una imagen de La One y una de sus tantas picantes frases: "Quiere tener su momento de gloria. No tenía protagónico hoy", disparó fuerte contra la mediática.

TW respuesta Moria Casán sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Allí se refirió a las recientes declaraciones de la rubia tras bajar del avión en Ezeiza, y deslizó que con su actitud pretendía ser noticia luego de varios días en los que la ruptura de Gimena Accardi y Nico Vázquez acaparó todos los titulares del mundo del espectáculo.

Fue así que al ver este posteo, Moria Casán respondió dejando un claro mensaje destinado a la conductora de Telefe.

“Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”, le escribió sin filtro la más popular de las divas nacionales desde su cuenta oficial de X a Wanda Nara, casi como una madre podría aconsejar a su hija.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por qué Wanda Nara denunció violencia sexual y física de Mauro Icardi: "Hay..."

Tras las recientes acusaciones de Wanda Nara sobre su conflicto con Mauro Icardi, Laura Ubfal reveló este jueves en LAM (América TV) información exclusiva luego de mantener comunicación directa con la mediática.

“Hasta ahora todo el tema era civil, por la plata, por la casa. Pero hay también un tema penal, que va por otro carril”, comenzó explicando la periodista. En ese sentido, adelantó que esta semana se ampliarán las declaraciones judiciales por hechos de violencia.

Uno de los aspectos más sensibles involucra a las hijas de Wanda. “Las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas”, afirmó Ubfal.

Embed

Además, la periodista leyó un mensaje que recibió directamente de Wanda: “Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Un colegio no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última fue en presencia de mis hijos”.

Según la periodista, actualmente existen seis causas judiciales en curso contra Icardi. “Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos”, remarcó la comunicadora.

Wanda, por su parte, detalló en otro mensaje: “La violencia fue acá, en la Argentina, y hay muchos chats con pruebas de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia, y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado”.

wanda nara, mauro icardi

     

 

