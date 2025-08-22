La filosa opinión de Moria Casán sobre la feroz guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Que suelte..."

TW respuesta Moria Casán sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Allí se refirió a las recientes declaraciones de la rubia tras bajar del avión en Ezeiza, y deslizó que con su actitud pretendía ser noticia luego de varios días en los que la ruptura de Gimena Accardi y Nico Vázquez acaparó todos los titulares del mundo del espectáculo.

Fue así que al ver este posteo, Moria Casán respondió dejando un claro mensaje destinado a la conductora de Telefe.

“Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”, le escribió sin filtro la más popular de las divas nacionales desde su cuenta oficial de X a Wanda Nara, casi como una madre podría aconsejar a su hija.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por qué Wanda Nara denunció violencia sexual y física de Mauro Icardi: "Hay..."

Tras las recientes acusaciones de Wanda Nara sobre su conflicto con Mauro Icardi, Laura Ubfal reveló este jueves en LAM (América TV) información exclusiva luego de mantener comunicación directa con la mediática.

“Hasta ahora todo el tema era civil, por la plata, por la casa. Pero hay también un tema penal, que va por otro carril”, comenzó explicando la periodista. En ese sentido, adelantó que esta semana se ampliarán las declaraciones judiciales por hechos de violencia.

Uno de los aspectos más sensibles involucra a las hijas de Wanda. “Las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas”, afirmó Ubfal.

Además, la periodista leyó un mensaje que recibió directamente de Wanda: “Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Un colegio no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última fue en presencia de mis hijos”.

Según la periodista, actualmente existen seis causas judiciales en curso contra Icardi. “Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos”, remarcó la comunicadora.

Wanda, por su parte, detalló en otro mensaje: “La violencia fue acá, en la Argentina, y hay muchos chats con pruebas de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia, y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado”.